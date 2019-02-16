İbb Ekipleri Gece Temizliği Yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerince, temiz bir kent için yerinde çözüm projesi kapsamında, meydan ve ana arterlerde, yeşil alan düzenlemesi, temizlik, yol bakımı, onarımı, aydınlatma ve çöp toplama çalışmaları yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerince, temiz bir kent için yerinde çözüm projesi kapsamında, meydan ve ana arterlerde, yeşil alan düzenlemesi, temizlik, yol bakımı, onarımı, aydınlatma ve çöp toplama çalışmaları yapıldı.



İBB'den yapılan açıklamada, 2 yıl önce gece temizlik çalışmalarının başlatıldığı hatırlatıldı. Bu kapsamda gece boyu 120 personelin hizmet verdiği ifade edildi.



Çalışmaların, kış döneminde ana arterlerde anlık tespit edilen sorunlara müdahale etmek, uzun sürecek işleri programa alıp en hızlı sürede bitirerek kentin yaşam standardını yükseltmek amacıyla yürütüldüğü belirtilerek, şunlar kaydedildi:



"Cuma günleri gerçekleştirilen gece çalışmaları kapsamında çevre düzenlemesi, temizlik, yol bakım, onarım, yeşil alan çalışmaları, aydınlatma, çöp toplama gibi hizmetler yapılıyor. Çalışmalar, Halkla İlişkiler Müdürlüğü, mobil büfe, Enerji Yönetimi ve Aydınlatma Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Altyapı Koordinasyon Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüklerinin katılımıyla gerçekleştiriliyor. Çalışmalara, Ulaşım Daire Başkanlığından 6 araç, 6 ekip, 30 personel, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığından 5 araç, 4 ekip, 35 personel, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığından 10 araç, 8 ekip, 40 personel ve Destek Hizmetleri Başkanlığından 3 araç, 15 personel katıldı."

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