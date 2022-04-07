İBB ekipleri tarafından iş makineleriyle ağaçlar güpegündüz söküldü - Son Dakika
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İBB ekipleri tarafından iş makineleriyle ağaçlar güpegündüz söküldü

07.04.2022 13:29

İBB ekipleri tarafından iş makineleriyle ağaçlar güpegündüz söküldüİSTANBUL Ataşehir'de cadde ortasında bulunan onlarca ağaç, İBB ekiplerince söküldü.

İBB ekipleri tarafından iş makineleriyle ağaçlar güpegündüz söküldü

İSTANBUL Ataşehir'de cadde ortasında bulunan onlarca ağaç, İBB ekiplerince söküldü. Ağaçların sökülerek kamyonete yüklendiği anlar ve kesim yapılan alan havadan görüntülendi.

Olay, sabah saatlerinde Ataşehir İnönü Mahallesi Kayışdağı Caddesi üzerinde meydana geldi. Erken saatlerde adrese gelen İBB ekipleri cadde üzerinde orta refüj üzerindeki yeşillik alanda bulunan onlarca ağacı sökerek kamyonete yükledi. Cadde üzerindeki diğer ağaçlarında söküm işlemleri devam ederken konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Yapılan ağaç sökümünü gören vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Ekiplerin ağaçları sökerek kamyonete yüklediği anlar ve söküm işlemlerinin devam ettiği alan havadan görüntülendi.

"Halka hesap versinler"

Yapılan ağaç kesimine teki gösteren vatandaşlardan Ercan Güven, "Şu an burada ağaçların neden kesildiğini bilemiyoruz. Bu ağaçları alıp başka yere dikecekler mi, dikmeyecekler mi, bu ağaçlar ne olacak bunların açıklamasını yapsınlar. Halka hesap versinler. Bir çalışma varsa açıklama yapsınlar insanlar zaten bunu anlar. Herkesin acil bir şekilde anlayacağı bir açıklama olması lazım. Bu şekilde bir ağaç kesimini kabul edemeyiz" dedi.

İBB ekipleri tarafından iş makineleriyle ağaçlar güpegündüz söküldü
İBB ekipleri tarafından iş makineleriyle ağaçlar güpegündüz söküldü
İBB ekipleri tarafından iş makineleriyle ağaçlar güpegündüz söküldü

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istanbul büyükşehir belediyesi, Ataşehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İBB ekipleri tarafından iş makineleriyle ağaçlar güpegündüz söküldü - Son Dakika


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