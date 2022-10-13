İbb, Emirgan Korusu'nda Devrilen ve Kuruyan Ağaçları Yeniliyor. 30 Türde 2 Bin 200 Yeni Ağaç Dikilecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), başta Emirgan Korusu olmak üzere kentteki korularda şiddetli yağmur ve fırtına nedeniyle devrilen, yaz döneminde kuruyan ağaçları kaldırarak yerine yenilerini dikecek. Tespit ve onay işlemleri tamamlanan Emirgan Korusu'nda 30 türden 2 bin 200 ağaç dikimine başlandı.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, Emirgan Korusu'nda 10 Temmuz 2022 Pazar günü ve sonrasında meydana gelen şiddetli yağmur ve fırtına sonucu devrilen ağaçları tespit etti. Kuru ağaçların ve devrilen ağaçların tespitleri İBB ekiplerince yapılarak koordinatlı olarak Orman İdaresi'ne bilgi verildi.

YETİŞKİN VE SAĞLIKLI AĞAÇLAR DİKİLECEK

Devrilen ağaçların tespitlerinin yapılması, damgalanması, gerekli izinlerinin verilmesi, ağaçların alandan kaldırılması için 18 Temmuz'da İstanbul Orman İşletme Müdürlüğü'ne yazılı talep iletildi. İstanbul Orman İşletme Müdürlüğü tarafından; devrilen ağaçlarla ilgili dilekçenin incelendiği belirtilerek, devrilen ağaçların kesimi ve alandan uzaklaştırma işleminin onaylandığı bildirildi. Yapılan çalışmalarda kamu kurumları ile koordinasyon sağlandı. Emirgan Korusu'nda, devrilen ağaçlar, yapılan çalışmayla alandan kaldırılıyor. Yerlerine ise korunun ekosistemine uygun, sağlıklı ve yetişkin ağaçlar dikiliyor. Dikilen ağaçlar arasında ıhlamur, erguvan, dişbudak ve meşe gibi türler de bulunuyor. Yıl sonuna kadar ölen ve devrilen ağaçların yerine 30 türden 2 bin 200 ağaç dikilecek.

Benzer çalışma Yıldız Korusu, Gülhane Korusu ve Atatürk Kent Ormanı'nda da yapılacak. Bu korularda yaz döneminde kuruyan ağaçların izin işlemleri de tamamlandı. Henüz yaprakların dökülmediği, eylül ayı içerisinde; ağaçlandırma çalışmalarının başlaması, ağaç kaldırma ve dikim işlemleri konusunda kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için planlandı.

"KORU EKOSİSTEMİ KORUNACAK"

Kentsel Ekolojik Sistemler Müdürü İbrahim Dedeoğlu, yürütülen çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. 2022 yılı yaz döneminde şiddetli yağmurda devrilen ve yaz döneminde kuruyan ağaçlarla ilgili harekete geçtiklerini söyleyen Dedeoğlu, şunları söyledi:

"Devrilen ve kuruyan ağaçların kaldırılması ve yerlerine yetişkin sağlıklı ağaçların dikim işlemlerine başladık. Ekim ayı sonuna kadar Emirgan Korusu, Yıldız Korusu, Gülhane Korusu ve Atatürk Kent Ormanı'ndaki kuru ve devrilmiş ağaçları kaldırarak yerine sağlıklı ve yetişkin ağaçlar dikeceğiz. Bu işlemler bu ayın sonuna kadar tamamlanmış olacak. Diğer tarihi korularla ilgili resmi onaylı amenajman planları kapsamında işlemler devam ediyor. İzin işlemleri tamamlandıktan sonra yıl sonuna kadar bütün bu ölü ağaçların yerine sağlıklı ağaç dönüşüm işlemlerini tamamlamış olacağız. Koruların ana ağaç unsurları ıhlamur, fıstıkçamı, meşe, dişbudak, erguvan ve selvi ağaçları oluşturuyor. Kaldırılan ağaçlardan sonra korularda doğal olarak da bulunan türlerden ağaç dikimi gerçekleştireceğiz. Dikim aşamalarında bu temel türlerin yanına diğer türlerle birlikte koruların ekosistemini koruyacak ve geliştirecek şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz."