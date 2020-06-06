İBB, Esenler Belediyesi'nin korona virüs afişlerini söktü - Son Dakika

İBB, Esenler Belediyesi'nin korona virüs afişlerini söktü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Esenler Belediyesi'nin ilçe genelinde vatandaşları korona virüs tedbirleri konusunda bilgilendirmek için astığı afişleri söktü.

İBB, Esenler Belediyesi'nin korona virüs afişlerini söktü, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Esenler Belediyesi'nin ilçe genelinde vatandaşları korona virüs tedbirleri konusunda bilgilendirmek için astığı afişleri söktü. Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu,"Korona virüsle mücadelede sınıfta kalan İBB, şimdi de halka hizmet eden belediyeleri engelliyor. Dün Beyoğlu Belediyesi'nin ücretsiz maske dağıtımını durduran İBB, şimdi de belediyemizin Covid-19'la ilgili onlarca afişini gece yarısı operasyonuyla söktü" dedi.

Korona virüs ile mücadelede çalışmalarını yürüten belediyelerden birisi olan ve İstanbul'da bazı meydan ve caddeleri ilk olarak taşıt ve yaya trafiğine kapatan belediyeler arasında yer alan Esenler Belediyesi, yeni normal dönem ile ilgili de bazı tedbirler aldı. Vatandaşların yoğun olarak kullandıkları parklar, meydan ve caddeler, kamu kurumları, sağlık ocakları, eczaneler, berber, kahvehane, fırın, lokanta gibi yerlerde dezenfekte ve denetimlerini aralıksız sürdüren Esenler Belediyesi bir yandan da sosyal mesafe banklarından sosyal mesafe görevlilerine kadar yeni dönemle ilgili bir çok yeni uygulamayı da hayata geçirdi.

Korona virüsle mücadelede Esenler Belediyesi virüsün ortaya çıkmasından bu yana vatandaşları bilgilendirmeye yönelik çalışmalar yürütüyor. Normale geçiş döneminde de bu konuda faaliyet yürüten Esenler Belediyesi ilçede köprülerden, üst geçitlere, cadde ve meydanlardan parklara kadar birçok noktaya virüsle mücadelenin yeni döneminde vatandaşı bilgilendirici afişler asmaya devam etti. Belediye son çalışmasında bütün tanıtım mecralarına "Maske takınız, mesafenizi koruyunuz, elinizi yıkayınız" afişleri astı. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları bilgilendirmek amacıyla Esenler Belediyesi'nin köprü, üst geçit ve çevre yollarına astığı korona virüs ile ilgili afişleri toplayarak imha etti.

Bunun üzerine Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu sosyal medya hesabından İBB'ye sert tepki gösterdi. Göksu yaptığı paylaşımda, "Korona virüsle mücadelede sınıfta kalan İBB, şimdi de halka hizmet eden belediyeleri engelliyor. Dün Beyoğlu Belediyesi'nin ücretsiz maske dağıtımını durduran İBB, şimdi de belediyemizin Covid-19'la ilgili onlarca afişini gece yarısı operasyonuyla söktü" dedi.

Esenler Belediyesi sosyal medya hesaplarından bilgilendirici afişin olduğu bir üst geçit ile daha sonra aynı üst geçitin afişlerden sökülmüş boş hali fotoğrafını paylaştı. Paylaşımda, "Dünya olarak zor günlerden geçiyoruz. Bugünlerde birlik ve beraberliğe daha çok ihtiyaç duyuyoruz. Ancak Yeni korona virüs ile mücadele için kullandığımız ve vatandaşları bilgilendirdiğimiz tanıtım mecralarımızdaki afişler İBB tarafından sökülmüştür" yazıldı.

(İHA)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Koronavirüs, Esenler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.06.2020 12:27 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İBB, Esenler Belediyesi'nin korona virüs afişlerini söktü - Son Dakika

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