İbb, Esenyurt'ta Meydana Gelen Su Baskınlarında Mağdur Olan Vatandaşlara 7 Bin Lira Nakit Yardımı Yapacak - Son Dakika
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İbb, Esenyurt'ta Meydana Gelen Su Baskınlarında Mağdur Olan Vatandaşlara 7 Bin Lira Nakit Yardımı Yapacak

10.07.2022 21:53
İbb, Esenyurt'ta Meydana Gelen Su Baskınlarında Mağdur Olan Vatandaşlara 7 Bin Lira Nakit Yardımı Yapacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Esenyurt ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle meydana gelen su baskınlarında mağdur olan vatandaşlara 7 bin lira nakit yardım yapılması kararı aldığını açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Esenyurt ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle meydana gelen su baskınlarında mağdur olan vatandaşlara 7 bin lira nakit yardım yapılması kararı aldığını açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle Esenyurt'taki Haramidere'nin taşması sonucu birçok ev ve iş yeri hasar görmesiyle mağdur olan vatandaşlara ilişkin açıklama yaptı. İBB'nin yaptığı yazılı açıklama şöyle:

"İBB, Esenyurt ilçesinde meydana gelen su baskınlarında mağdur olan vatandaşlara 7.000 TL nakit yardım yapılması kararı aldı. 10 Temmuz 2022 tarihinde İstanbul'da meydana gelen şiddetli yağışlar nedeniyle Esenyurt ilçesinde meydana gelen su baskınlarında mağdur olan İstanbullulara İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sosyal Yardım Yönetmeliği çerçevesinde 7.000 TL nakit yardım yapılacak. Söz konusu tutar, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yapılan tespit çalışmalarını ardından vatandaşlara ödenecek."

Görüntü: Arşiv

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ESENYURT'TA EVLERDEKİ SU BASKININDAN YENİ GÖRÜNTÜLER- 2- ek görüntüler ESENYURT'TA EVLERDEKİ SU BASKININDAN YENİ GÖRÜNTÜLER- 2- ek görüntüler
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İbb, Esenyurt'ta Meydana Gelen Su Baskınlarında Mağdur Olan Vatandaşlara 7 Bin Lira Nakit Yardımı Yapacak - Son Dakika

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