İBB eski Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakim karşısında - Son Dakika

Başörtülü İSMEK bölge sorumlularına hakaret ettiği iddiasıyla 9 yıla kadar hapsi istenen İBB eski Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakim karşısına çıktı. Duruşmada savunma yapan Şişli, suçlamaları kabul etmedi.



Başörtülü 18 İSMEK bölge sorumlusuna hakaret ettiği iddiasıyla hakkında 'İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) eski Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin yargılanmasına başlandı. İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Yeşim Meltem Şişli, müştekiler ve tarafların avukatları katıldı. Duruşmaya, korona virüs tedbirleri kapsamında basın mensupları ile izleyiciler alınmadı.



"Benim halen başörtülü olarak çalıştığım asistanlarım vardır"



Olay tarihinde İBB Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yaptığını belirten sanık Şişli savunmasında, "Öncesinde farklı kurumlarda üst düzey yöneticilik yaptım. 19 Ağustos 2019 tarihinde İSMEK bölge sorumluları ile bir toplantı yaptım.



Toplantıda müştekilerle ilgili kanaatlerim olumluydu, müştekilerle çalışma kararı almıştım. Sonrasında CİMER'den gelen bir şikayet üzerine İSMEK'e bağlı okullarda kursiyerlerden usulsüz para toplandığı suçlaması geldi. Bununla ilgili soruşturmalar açıldı. Aynı şekilde cezai anlamda savcılık soruşturmaları da devam etmektedir. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Benim halen başörtülü olarak çalıştığım asistanlarım vardır. Kimseyi başörtülü, başörtüsüz şeklinde ayrıcalık tutmadım" ifadelerini kullandı.



Sanığın savunmasını tamamlamasının ardından konuşan müştekiler, sanıktan şikayetçi olduklarını belirtti.



Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın davaya katılma talebini kabul eden mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Şişli'nin duruşmalara gelmesine gerek olmadığına hükmetti. Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.



"Ayrımcı tavır ve tahammülsüz bakış asla kabul edilemez"



Duruşmanın ardından adliye önünde açıklama yapan avukat Canan Sarı, "İSMEK'te çalışan ve daha sonra işten çıkarılan bazı kadınlara yönelik olarak, 19 Ağustos 2019 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli tarafından kullanılan aşağılayıcı, ayrımcı tavır ve tahammülsüz bakış asla kabul edilemez. Yeşim Meltem Şişli'nin edep ve terbiye yoksunu olan sözlerine muhatap olan kadınların ve itfaiye çalışanlarının yanındayız. Ayrımcı bakış bireylerin yaşam hakkını tehdit ettiği gibi toplumsal hayata da katılıma engel olan bir şiddet türüdür. Bizler bu sorunla mücadele kapsamında yerimizi aldık. Toplumun vicdanında yara açan her davayı takip etmeyi bir sorumluluk biliyoruz" diye konuştu.



"20 kişi olayı anlattı"



Duruşmaya ilişkin bilgi veren avukat Sarı, "Bugün yapılan ilk duruşmada sanık ve müştekiler dinlendi ve duruşma 21 Ekim saat 10.00 tarihine bırakıldı. Meltem hanım iddia edilen bütün hususları, eylemi işlemediğini iddia etti savunmasında ancak karşısında 20 tane kişi ayrı ayrı ifadeleriyle olayları anlattı ve hepsi de aynı ifadeyi verdiler" şeklinde konuştu.



İddianameden



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, İBB eski Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli 'şüpheli' olarak yer aldı. İddianamede, Şişli'nin 19 mağdura karşı, 'İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. - İSTANBUL