İBB Fatih Sultan Mehmet'in portresini satın aldı - Son Dakika

İBB Fatih Sultan Mehmet'in portresini satın aldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Londra'daki müzayedede satışa çıkartılan Fatih Sultan Mehmet portesini 770 bin sterline satın aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Londra'daki müzayedede satışa çıkartılan Fatih Sultan Mehmet portesini 770 bin sterline satın aldı.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İtalya ressam Gentile Bellini tarafından yapılan Fatih Sultan Mehmet portresini 770 bin sterline (yaklaşık 6,5 milyon lira) satın aldı.

Bülent Arınç'tan Melih Gökçek'le ilgili çok konuşulacak sözler: Ben onun kolunu kestim, o benim sakalımı tıraş etti
Gazeteci Merdan Yanardağ'ın Abdülhamid Han'a yönelik sözleri tepki çekti
ABD'nin güney ve batı eyaletlerindeki yeni vakalarda rekor yükselme kaydedildi

Bellini tarafından 1480 yılında yapılan ve Fatih Sultan Mehmet'in başka bir kişi ile resmedilen portresi, İngiltere'nin başkenti Londra'daki dünyaca ünlü müzayede evi Christie's tarafından açık artırma ile satışa sunuldu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Londra'da açık artırma ile satılan Fatih Sultan Mehmet Han'ın günümüze kadar gelebilmiş üç orijinal portresinden biri olan" yağlıboya tabloyu İBB olarak satın aldıklarını belirtti.

Müzayedede 400 bin ile 600 bin sterlinden satışa çıkartılan yağlı boya tabloyu, İBB 700 bin sterline satın aldı. Tablo, özel bir koleksiyonda bulunuyordu. Müzayedede İBB'yi Dış İlişkiler Daire Başkanı Mehmet Alkanalka temsil etti. İkinci kişinin kim olduğu bilinmiyor

Tablonun İtalyan ressam Bellini'nin yaptığı ve günümüze kadar kalan üç Fatih Sultan Mehmet portresinden biri olduğu belirtiliyor. Tabloda, Fatih Sultan Mehmet'in yanı sıra ikinci bir kişi daha yer alıyor. Ancak tablodaki ikinci kişinin kim olduğu tam olarak bilinmiyor.

Christie's müzayede salonunda İslam ve Hindu Sanat Eserleri sorumlusu olarak çalışan Sara Plumby'e göre tablodaki kişinin kim olduğu hakkında iki farklı tahmin bulunuyor. İkinci figürün, Fatih Sultan Mehmet'in üç oğlundan biri olduğu öne sürülüyor. Ancak tablodaki ikinci kişinin Fatih ile arasındaki yaş farkının az olması, bu iddiayı çürütüyor. Diğer bir iddiada ise tablodaki ikinci kişinin beyaz tenli ve tıraşlı olmasından yola çıkarak, Batılı biri olduğunu ileri sürülüyor.

Fatih Sultan Mehmet, 1429-1507 yılları arasında yaşayan ressam Bellini'yi 1479 yılında İstanbul'a davet etti. 1481'e kadar İstanbul'da kalan Bellini'nin saraydaki farklı kişilerin de portrelerini çizdiği, Fatih Sultan Mehmet'in birçok resmini yaptığı biliniyor. Bellini'nin yaptığı ve günümüze kalan Fatih Sultan Mehmet portrelerinden en ünlüsü Londra'daki Ulusal Galeri'de bulunuyor.

DHA,DW/JD,HS

(c)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Fatih Sultan Mehmet, Ressam, Londra, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 10:52 

Son Dakika Yaşam İBB Fatih Sultan Mehmet'in portresini satın aldı - Son Dakika

Son Dakika

00:46 Bülent Arınç'tan Melih Gökçek'le ilgili çok konuşulacak sözler: Ben onun kolunu kestim, o benim sakalımı tıraş etti 00:41 Gazeteci Merdan Yanardağ'ın Abdülhamid Han'a yönelik sözleri tepki çekti 00:17 Turuncu kategoride aranan DHKP/C'li yakalandı 00:02 Başak Demirtaş hakkında çirkin paylaşım yapan kişinin cezası ev hapsine çevrildi 23:03 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Virüsün yayılım hızı azaldı" söylentilerine kanıtlarıyla nokta koydu 22:36 Hastane çalışanı, şehit kardeşiyle tartıştı, 'Benim için mi şehit oldu?' deyip darbetti 19:41 Şüpheli kovalarken düşüp yaralanan polis hayatını kaybetti 17:48 Emniyeti bombalayan darbeci pilot savunma yaptı: Darbe girişiminde yer almadım 16:06 Park halindeki minibüsün aynasını parçalayan vatandaş kameraya yakalandı 15:47 Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi nedir ve nasıl alınır? İşte detaylar... 15:43 Son Dakika: İstanbul'da şehir hatları vapurları 10.00-16.00 saatleri arasında 5 kuruş olacak 14:35 Koronaya 43 bin kişiyi kurban veren İngiltere'den gelen son görüntü ürküttü 13:37 Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı 11:16 Şahit olduğu yasak aşk, talihsiz kadının sonu oldu 08:10 Koronavirüsle ilgili 118 bin kişiye yapılan PCR testinde toplumun bağışıklık oranı binde 2,8 çıktı
Bülent Arınç'tan Melih Gökçek'le ilgili çok konuşulacak sözler: Ben onun kolunu kestim, o benim sakalımı tıraş etti
00:31
Gazeteci Merdan Yanardağ'ın Abdülhamid Han'a yönelik sözleri tepki çekti
00:27
Liverpool, İngiltere Premier Lig'de 30 yıl sonra şampiyon oldu
00:09
Fenerbahçe, Roma'nın stoperi Juan Jesus'u transfer etmek istiyor
00:00
ABD'nin güney ve batı eyaletlerindeki yeni vakalarda rekor yükselme kaydedildi
23:57
Melih Gökçek: Masur Yavaş hakkında 8 suç duyurusunda bulunacağım
23:34
Olaylı Alanyaspor-Trabzonspor maçı sonrası kulüp başkanları Ağaoğlu ile Çavuşoğlu PFDK'ya sevk edildi
23:32
Turuncu kategoride aranan DHKP/C'li yakalandı
23:23
Süper Loto'da 14 milyonluk büyük ikramiye bir kişiye çıktı
23:16
İlk maçında 3 penaltı kurtaran 16 yaşındaki Isenko, takımını finale çıkardı
22:55
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2020 05:07:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İBB Fatih Sultan Mehmet'in portresini satın aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]