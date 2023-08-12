İBB, Galata Köprüsü'nde derz değişimi ve asfalt yenileme çalışmasına başlıyor - Son Dakika
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İBB, Galata Köprüsü'nde derz değişimi ve asfalt yenileme çalışmasına başlıyor

Son Güncelleme: 12.08.2023 21:22

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Galata Köprüsü'nde yapılacak derz değişimi ve asfalt yenileme çalışması, bu gece yarısı itibarıyla başlayacak. Çalışma kapsamında köprüdeki trafik akışı alternatif güzergahlarla sağlanacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) Galata Köprüsü'nde yapılacak derz değişimi ve asfalt yenileme çalışmasının ilk etabı bu gece yarısı itibarıyla başlayacak. Toplam 40 gün sürecek olan çalışmalar sürecinde trafik, alternatif güzergahlarla yönlendirilecek.

TRAFİK ALTERNATİF GÜZERGAHLARDAN SAĞLANACAK

Belediyenin Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca iki etaplı gerçekleştirilecek çalışma kapsamında, köprüdeki trafik akışı alternatif güzergahlarla yapılacak. Çalışmanın 20 gün sürecek birinci etabında, bu gece saat 00.00 itibarıyla Karaköy- Eminönü istikameti trafiğe kapatılacak. Bu süreçte Karaköy'den Eminönü istikametine gidecek araçlar, Karaköy'den Tersane Caddesi'ne yönlendirilecek. Böylece Atatürk Köprüsü'nü takiben Unkapanı Kavşağı ve Ragıp Gümüşpala Caddesi üzerinden Eminönü istikametine ulaşım sağlanacak.

İstanbul'da Galata Köprüsü'nde Bakım Çalışmaları Başlıyor

İKİNCİ ETAP DA 20 GÜN SÜRECEK

Daha sonra yine 20 gün sürecek ikinci etapta ise Eminönü-Karaköy istikameti trafiğe kapatılacak. Eminönü'nden Karaköy istikametine gidecek araçlar, Eminönü'nden Ragıp Gümüşpala Caddesi'ne yönlendirilecek. Unkapanı Kavşağı'nı takiben Atatürk Köprüsü ve Tersane Caddesi üzerinden Karaköy istikametine ulaşım sağlanacak.

İstanbul'da Galata Köprüsü'nde Bakım Çalışmaları Başlıyor

TRAMVAY SEFERLERİ ETKİLENMEYECEK

Tramvay seferleri, söz konusu çalışmadan etkilenmeyecek. Otobüs seferleri ise belirlenen geçici güzergahlardan yapılacak. Köprünün teknik ve işletme ömrü uzatılacak, depreme karşı direnci artırılacak

Bakım çalışması kapsamında, 1994'te inşa edilen uzunluğu 490 metre, genişliği 42 metre olan ve üzerinde 3x2 şeritli yol ile tramvay hattı bulunan Galata Köprüsü'ndeki yapısal ömrünü tamamlamış hasarlı genleşme derzlerinin onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştirilecek.

İstanbul'da Galata Köprüsü'nde Bakım Çalışmaları Başlıyor

ÖRÜ UZATILACAK VE DEPREME KARŞI DİRENCİ ARTIRILACAK

Köprünün açılır kapanır çelik tabliyeleri üzerinde geçmişteki asfalt tamiratlarının da baskül sistemine (açılır-kapanır sistem) fazla ağırlık yaptığı tespit edilen köprüde, hem açılır kapanır çelik tabliyeler üzerindeki gereksiz ağırlık alınacak hem de çelik köprü tabliyesine uygun, güneşte erimeyen trinidad asfalt imalatı yapılacak.

Çalışmalarda, yıllar içerisinde teknik ömrünü tamamlayan deniz ve yağmur sularına karşı köprüyü koruyan mevcut yalıtım tabakası sökülüp yenilenecek.

Planlanan çalışmalar ile Galata Köprüsü'nün teknik ve işletme ömrünün uzatılması ve olası bir depreme karşı direncinin artırılması hedefleniyor.

Kaynak: AA
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İstanbul Galata Köprüsü'nde trafik akışı değişecek İstanbul Galata Köprüsü'nde trafik akışı değişecek

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