Son Dakika Haberleri: İbb Gençlik Meclisi "İstanbul Dil Merkezi" Kuracak

İbb Gençlik Meclisi "İstanbul Dil Merkezi" Kuracak

59 dakika önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik Meclisi'nin, 15-25 yaş grubu gençler için hayata geçireceği "İstanbul Dil Merkezi", 1 Şubat'ta hizmete açılacak.

İbb Gençlik Meclisi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik Meclisi'nin, 15-25 yaş grubu gençler için hayata geçireceği "İstanbul Dil Merkezi", 1 Şubat'ta hizmete açılacak.

İBB Gençlik Meclisinden yapılan açıklamaya göre, gençlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla sürdürülen faaliyetler çerçevesinde düzenlenen eğitim programları ve etkinlikler, ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.

15-25 yaş grubunun katılımına açık olan yabancı dil kursları vasıtasıyla gençler, ücretsiz yabancı dil eğitimi almanın yanı sıra farklı kültürleri de tanıma imkanı da buluyor.

Bugüne kadar 2 bini aşkın gence dil eğitimi veren Gençlik Meclisi, bu eğitimleri bir araya toplamak için İstanbul Dil Merkezini kuracak.

12 dilde ücretsiz sertifikalı yabancı dil eğitimi

İstanbul'un farklı bölgelerinde eğitim verecek merkez, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Fransızca, Almanca, Japonca, Arapça, Rusça, Çince, Korece, Farsça ve Türkçe olmak üzere 12 dilde temel, orta ve yüksek düzeyde ücretsiz sertifikalı yabancı dil eğitimi ile gençleri geleceğe hazırlayarak, dünya ile entegrasyonlarını sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlik Meclisi Başkanı Samed Ağırbaş, İstanbul Dil Merkezi'nin 1 Şubat'tan itibaren hizmet vermeye başlayacağını belirtti.

Bugüne kadar düzenledikleri yabancı dil kurslarının gençlerden büyük ilgi gördüğünü, İngilizce ve Almanca eğitimleri ile başlayan kursların, gençlerin talepleri doğrultusunda zamanla 12 dile yükseldiğini ifade eden Ağırbaş, küreselleşen dünyada yabancı dil öğrenmenin gençler için bir zorunluluk olduğunu ve bu alanda kaliteli hizmet vermeye devam edeceklerini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 11:02 Kaynak: AA

İstanbul, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na: Sana Borcumuz Varmış, Onu da Ödeyelim Yargıtay Onursal Daire Başkanı Hamdi Yaver Aktan: İstanbul'daki Seçimler İptal Olabilir

Başörtülü Kadınlara Hakaret Ettiği İddia Edilen Deniz Çakır, İfade Vermek İçin Adliyeye Gitti Ataköy'deki Tente Faciası Soruşturmasında 4 İmamın 15 Yıl Hapsi İstendi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 12:01:17. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İbb Gençlik Meclisi "İstanbul Dil Merkezi" Kuracak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]