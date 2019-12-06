Son Dakika Haberleri: İBB Gençlik Meclisi'nin faaliyetleri durduruldu
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İBB Gençlik Meclisi'nin faaliyetleri durduruldu

6 saat önce

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik Meclisi'nin faaliyetleri, yeni kurulan Kent Konseyi'ne devredilmek üzere durduruldu.

İBB Gençlik Meclisi'nin faaliyetleri durduruldu, System.String[]
İSTANBUL  Büyükşehir Belediyesi (İBB)  Gençlik Meclisi'nin faaliyetleri, yeni kurulan Kent Konseyi'ne devredilmek üzere durduruldu. Meclisin binası boşaltılırken sözleşmesi biten bazı çalışanlarla yeni sözleşme imzalanmadı.

11 farklı kulüple faaliyet göstererek gençlerin ilgi alanlarıyla ilgili etkinlikler düzenleyen İBB Gençlik Meclisi yeniden yapılandırılmak üzere faaliyetleri durduruldu. Gençlik meclisi, yeni oluşturulan Kent Konseyi'ne bağlanacak. Bu kapsamda sözleşmesi biten bazı çalışanlarla yeni sözleşme imzalanmadı. İBB Gençlik Meclisi'nin binası da boşaltıldı. Binadaki gençlik meclisi yazıları da söküldü. Binayı Kent Konseyi kullanacak. Kent Konseyi'nin kuruluşu tamamlandıktan sonra gençlik meclisinin yeniden kurulacağı öğrenildi.


- İstanbul
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kent Konseyi, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 12:00 Kaynak: DHA
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