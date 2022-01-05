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İBB Gençlik ve Spor Müdürü Öztürk hakkında park kavgasına karıştığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı - Son Dakika

İBB Gençlik ve Spor Müdürü Öztürk hakkında park kavgasına karıştığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı

05.01.2022 12:50

İstanbul'da bir alışveriş merkezine giden İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk park meselesi nedeniyle bir vatandaşla kavga etti. Öztürk elindeki silahla kavga ettiği şahsı darbetti. Savcılık yapılan şikayet ve görüntüler üzerine Öztürk hakkında soruşturma başlattı.

Geçtiğimiz hafta bir AVM'ye giden İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk otomobilini park etmek için bir süre yol kenarında bekledi. Yol üzerinde bekleyen Öztürk, alışveriş merkezinin otoparkından çıkan Vedat Sevimli ile sözlü tartışmaya girdi.

SİLAHIN KABZASIYLA BAŞINA VURDU

Otomobilinden inen Vedat Sevimli, İlker Öztürk'ün kullandığı otomobile doğru yürüdü. İkili arasındaki tartışma burada da devam etti. Tartışmanın büyümesi üzerine İlker Öztürk elinde tabancasıyla otomobilinden indi. Çevredeki vatandaşlar Öztürk'ün elindeki tabancayı almak istedi. Ancak Öztürk tabancasının kabzasıyla tartıştığı Vedat Sevimli'nin başına defalarca vurdu.

YAKALANDI

Olay yerine gelen güvenlik görevlileri ile de tartışan Öztürk bir süre sonra kendi otomobiline binerek olay yerinden kaçmak istedi. Ancak güvenlik görevlileri tarafından alışveriş merkezinden çıkamadan yakalandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşanan olayın ardından savcılığa giderek şikayetçi olan Vedat Sevimli, İlker Öztürk'ün başına silah dayayarak tetiği çektiğini, ancak silahın ateş almadığını söyleyerek şikayetçi oldu. Savcılık yapılan şikayet ve görüntüler üzerine soruşturma başlattı.

YORUMLAR (1)
  • bülent C.: Üzerinde silah taşıyanları yakalayıp silahlarını alacaksın. ( İç işleri ? ) Belinde silah olan kendini erkek sanıyor. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, alışveriş, gençlik, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İBB Gençlik ve Spor Müdürü Öztürk hakkında park kavgasına karıştığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İBB Gençlik ve Spor Müdürü Öztürk hakkında park kavgasına karıştığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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