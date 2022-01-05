ÜMRANİYE'de AVM otoparkında iddiaya göre İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk ile bir kişi arasında yol verme tartışması çıktı. Kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay geçtiğimiz günlerde Ümraniye'de bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkında meydana geldi. İddiaya göre aracıyla seyir halinde olan İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk ile otoparktan çıkmak üzere aracıyla hareket eden Vedat Sevimli arasında yol verme tartışması çıktı. İlker Öztürk'ün, Vedat Sevimli'ye küfretmesi üzerine Sevimli, aracından inerek Öztürk'ün yanına gitti. İlker Öztürk de aracından inerek elindeki silahın kabzasıyla Sevimli'nin kafasına vurdu. Daha sonra İlker Öztürk, olay yerine gelen güvenlik görevlisini de darbetti. Ardından aracına binerek oradan uzaklaştı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri İlker Öztürk'ü AVM çıkışında durdurdu. İddiaya göre Öztürk, polis ekiplerine de mukavemet gösterdi. Gözaltına alınan Öztürk, polis merkezine götürüldü. Adliyeye sevk edilen Öztürk, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'SENİ ÖLDÜRÜRÜM' DİYEREK TETİĞE BASTIĞINI İDDİA ETTİDarbedilen Vedat Sevimli, adliyedeki ifadesinde, AVM'den ayrılmak üzere aracıyla otoparkta ilerlediğini, bir aracın ters yönden geldiğini ve sürücüsüyle tartışma yaşadığını söyledi. İsmini sonradan öğrendiği İlker Öztürk'ün kendisine küfrettiğini ve bunun üzerine aracından inip Öztürk'ün yanına gittiğini belirtti. Öztürk'ün de aracından iner inmez elindeki silahı kafasına doğrulttuğunu ve 'Seni öldürürüm.' diyerek tetiğe bastığını iddia etti. Silahın ateş almaması üzerine ise Öztürk'ün silahın kabzasıyla yüzüne ve kafasına vurduğunu söyledi. Bu sırada yanlarına gelen güvenlik görevlisinin de Öztürk tartından darbedildiğini ifade etti.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDAOtoparktaki kavga güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iki aracın otoparkta ilerlediği, bir süre sonra Vedat Sevimli'nin aracından inerek diğer aracın yanına geldiği ardından İlker Öztürk ile arbede yaşandığı daha sonra ise Öztürk'ün aracıyla otoparktan ayrılmaya çalıştığı görülüyor.

