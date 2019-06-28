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İBB Genel Sekreter Vekilliği'ne atama

53 dakika önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Vekilliği'ne Mehmet Çakılcıoğlu getirildi.

İBB Genel Sekreter Vekilliği'ne atama, System.String[]
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Vekilliği'ne Mehmet Çakılcıoğlu getirildi.
İBB'den yapılan açıklamada, İBB Genel Sekreter Vekilliği'ne Mehmet Çakılcıoğlu, İBB Başkan Danışmanlığı'na da Yavuz Erkut ve Murat Ongun'un atandığı bildirildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı ile yardımcıları Muzaffer Hacımustafaoğlu, Mevlüt Bulut, Süleyman Karalı, Nihat Macit, Çağatay Kalkancı, Eyyüp Karahan, Adil Karaismailoğlu ve 1. Hukuk Müşaviri Ali Karaaslan, bugün yaptıkları açıklamayla görevlerini bıraktıklarını duyurmuştu.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 06:22 Kaynak: AA
Yavuz Erkut, Murat Ongun, Sekreter, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Güncel
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