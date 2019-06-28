İBB Genel Sekreter Vekilliğine Mehmet Çakılcıoğlu atandı
1 saat önce
İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB) Genel Sekreter Vekilliğine Mehmet Çakılcıoğlu atandı.
İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 10:36 Kaynak: İHA
Büyükşehir Belediyesinde (İBB) Genel Sekreter
Vekilliğine Mehmet Çakılcıoğlu atandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinde Genel Sekreter ve yardımcılarının istifasının ardından İBB Genel Sekreter Vekilliğine Mehmet Çakılcıoğlu atandı. Öte yandan gün içerisinde Yavuz Erkut
ve Murat Ongun
başkan danışmanı olarak atandı. - İSTANBUL
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