İBB Genel Sekreter Yardımcısı Meltem hakkında iddianame hazırlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İBB Genel Sekreter Yardımcısı Meltem hakkında iddianame hazırlandı - Son Dakika

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Meltem hakkında iddianame hazırlandı

7 saat önce

İSMEK bölge sorumlusu kadınlara hakaret ettiği iddia edilen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakkında hazırlanan iddianamede, 'İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan cezalandırılması talep edildi.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Meltem hakkında iddianame hazırlandı, System.String[]

İSMEK bölge sorumlusu kadınlara hakaret ettiği iddia edilen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakkında hazırlanan iddianamede, 'İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan cezalandırılması talep edildi.

(İHA)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yeşim Meltem Şişli, Sekreter, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 01:15 Kaynak: İHA
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