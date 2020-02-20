İBB Genel Sekreter Yardımcısı Meltem hakkında iddianame hazırlandı - Son Dakika

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İBB Genel Sekreter Yardımcısı Meltem hakkında iddianame hazırlandı
7 saat önce
İSMEK bölge sorumlusu kadınlara hakaret ettiği iddia edilen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakkında hazırlanan iddianamede, 'İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan cezalandırılması talep edildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 01:15 Kaynak: İHA
İSMEK bölge sorumlusu kadınlara hakaret ettiği iddia edilen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakkında hazırlanan iddianamede, 'İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan cezalandırılması talep edildi.
(İHA)
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