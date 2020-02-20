İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şişli hakkında kadın çalışanlara aşağılayıcı ve ayrımcı ifadeler... - Son Dakika

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İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şişli hakkında kadın çalışanlara aşağılayıcı ve ayrımcı ifadeler...
6 saat önce
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şişli hakkında kadın çalışanlara aşağılayıcı ve ayrımcı ifadeler kullandığı iddiasıyla 9 yıl hapis cezası istendi.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 02:04 Kaynak: AA
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şişli hakkında kadın çalışanlara aşağılayıcı ve ayrımcı ifadeler kullandığı iddiasıyla 9 yıl hapis cezası istendi
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