İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şişli'ye 9 yıl hapis istemi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şişli'ye 9 yıl hapis istemi - Son Dakika

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şişli'ye 9 yıl hapis istemi

7 saat önce

Başörtülü İSMEK bölge sorumlularına hakaret ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan İstanbul Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakkında 9 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şişli'ye 9 yıl hapis istemi, System.String[]

Başörtülü İSMEK bölge sorumlularına hakaret ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan İstanbul Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakkında 9 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.


Başörtülü 19 İSMEK bölge sorumlusuna hakaret ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'ye ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, şüpheli Şişli'nin 19 mağdura karşı 'inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianamede Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da katılan olarak yer aldı.


Savcılıkça hazırlanan iddianame, İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Şüpheli Şişli ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.


Öte yandan hakkında suç duyurusunda bulunan Hayat Boyu Öğrenme (HBÖ) Müdürü Erkan Duyar hakkında görevde olduğu gerekçesiyle İstanbul Valiliğinden soruşturma izni istenerek, dosyası ayrıldı. - İSTANBUL

İstanbul, Sekreter, Şişli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 01:49 Kaynak: İHA
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