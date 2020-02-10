İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli istifa etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli istifa etti - Son Dakika

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli istifa etti

6 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin 8 Şubat'ta istifa dilekçesi verdiğini belirterek, dilekçeyi yürürlüğe koyduklarını söyledi.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli istifa etti, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin 8 Şubat'ta istifa dilekçesi verdiğini belirterek, dilekçeyi yürürlüğe koyduklarını söyledi.

İBB Meclis toplantısında konuyla ilgili açıklamada bulunan İmamoğlu, bu şekilde sözler sarf edecek kişinin kendisiyle yan yana durmasının mümkün olmadığını dile getirdi.

Süreci ilk günden bu yana incelediklerini ifade eden İmamoğlu, konunun tek taraflı yanı olmadıklarını vurgulayarak meselenin İBB ve Bakanlık tarafından sorgulandığını, ayrıca hukuka intikal ettiğini hatırlattı.

Yeşim Meltem Şişli'nin 8 Şubat 2020 tarihi itibarıyla dilekçeyle istifasını verdiğini aktaran İmamoğlu, istifa dilekçesini okuyarak, şunları kaydetti:

"31 Ocak'ta tarafımı ve kurumumu hedef alan asılsız iftiraların kamuoyu oluşturma çabalarıyla Büyükşehir Belediyemizin kurumsal kimliğini yıpratma çabalarının boşa çıkarılması ve masumiyetimin kanıtlanması için 3 Şubat 2020 tarihinde tarafıma soruşturma açılmasını talep etmiş bulunmaktayım. İş bu soruşturmanın selameti açısından soruşturma süresince görevden uzaklaştırılmam hususunda tensiplerine arz ederim.

8 Şubat'ta bu dilekçeyi verdi. Biz de yürürlüğe koyduk. Şu anda Meltem hanımın istediği şahsi anlamda ona yükletilen suçların, sürecin en doğru şekilde sorgulanması ve yargılanması."

Olayın geçmişi

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin, geçtiğimiz aylarda düzenlenen bir toplantıda İSMEK bölge sorumlusu kadınlara hakaret ettiği, onlara yönelik aşağılayıcı sözler sarf ettiği ve sonrasında çalışanların işlerine son verdiği iddia edilmişti.

Bu iddiaların basında yer almasının ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, konunun soruşturulması için müfettiş görevlendirirken, İSMEK bölge sorumlusu 14 kadın da kadın çalışanlara hakaret ettiği iddiasıyla İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şişli ve Hayat Boyu Öğrenme Müdürü Erkan Duyar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

Başsavcılığın, Şişli hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 115/3. maddesinde yer alan ve 3 yıla kadar hapis cezası öngörülen "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan, Erkan Duyar hakkında ise TCK'nın 257. maddesinde hüküm bulan ve 2 yıla kadar hapis cezası öngörülen "görevi kötüye kullanma" suçundan soruşturma yürüttüğü öğrenilmişti.

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Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 07:26 Kaynak: AA
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