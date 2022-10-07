İbb Genel Sekreteri Can Akın Çağlar 'İmar Barışı'ndan Yararlanmış - Son Dakika
Üye Girişi

İbb Genel Sekreteri Can Akın Çağlar 'İmar Barışı'ndan Yararlanmış

07.10.2022 18:28
İbb Genel Sekreteri Can Akın Çağlar 'İmar Barışı'ndan Yararlanmış

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, sosyal medya hesabından İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar’ın villasında kaçak yapı yapıldığını öne sürdü. Ancak Can Akın Çağlar’ın 2018’de çıkan İmar Barışı ile bedel ödemek kaydıyla Yapı Kayıt Belgesi ve eş zamanlı olarak Üsküdar Belediyesi'nden tadilat ruhsatı aldığı öğrenildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, sosyal medya hesabından İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar'ın villasında kaçak yapı yapıldığını öne sürdü. Ancak Can Akın Çağlar'ın 2018'de çıkan İmar Barışı ile bedel ödemek kaydıyla Yapı Kayıt Belgesi ve eş zamanlı olarak Üsküdar Belediyesi'nden tadilat ruhsatı aldığı öğrenildi.

İBB Meclisi AKP Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar'ın, Üsküdar'da bulunan villasında kaçak yapı yapıldığını iddia etti. Türkyılmaz'ın paylaşımı şöyle:

"İBB'nin 'iki' numarası Boğaz'a nazır evine kaçak yapı yapıyorsa gerisini siz düşünün artık. Bir açıklamanız olacak mı Can Akın Çağlar ve İBB? Fahrettin Altun beyin eviyle ilgili olmadık iftiralar atan, yaygara koparan sizler, İBB Genel Sekreteri'nin kaçak yapısı hakkında iki cümle kuracak mısınız bakalım? Görelim samimiyetinizi? Canan Kaftancıoğlu ve CHP."

Ancak, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar'ın Üsküdar'daki evi 2018 yılında aldığı, evi için İmar Barışı'ndan yararlanarak Yapı Kayıt Belgesi, Üsküdar Belediyesi'nden de tadilat ruhsatı aldığı ortaya çıktı.

YORUMLAR
500
ERDOĞAN: MİÇOTAKİS PROTOKOL KAİDELERİNİ BİLMEYEN BİR ADAM ERDOĞAN: MİÇOTAKİS PROTOKOL KAİDELERİNİ BİLMEYEN BİR ADAM Üsküdar'da toprak dökümü yapan hafriyat kamyonu devrildi Üsküdar'da toprak dökümü yapan hafriyat kamyonu devrildi
Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Can Akın Çağlar, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İbb Genel Sekreteri Can Akın Çağlar 'İmar Barışı'ndan Yararlanmış - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
23:59 HDP'den siyasette dengeleri değiştirecek 6'lı masa çıkışı
23:21 Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin cinsel taciz itirafı stüdyoda şok etkisi yarattı
22:28 4 yaşındayken kaybolmuştu! 53 yıl sonra dönünce gözyaşları sel oldu
22:04 Gaziantep FK ile berabere kalan Adana Demirspor maç fazlasıyla liderliği aldı
21:54 Bakan Nureddin Nebati'den asgari ücret ile memur ve emekli maaşlarına ilişkin önemli açıklama: Enflasyona ezdirilmeyecek
21:39 Enflasyon ne zaman düşecek? Bakan Nureddin Nebati tarih verdi
21:30 72 yaşındaki Hale Soygazi'nin güzelliği hayranlarını büyüledi
21:22 Mansur Yavaş'tan Ankara'da su ücretinde indirim kararına veto geldi
21:14 Özbekistan'ı tek golle deviren Ampute Futbol Milli Takımı'mız Dünya Kupası'nda finale yükseldi
20:18 Ordu'da toprağa gömülü bulunan 20 günlük bebeğin annesi tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2022 00:44:52. #1.12#
SON DAKİKA: İbb Genel Sekreteri Can Akın Çağlar 'İmar Barışı'ndan Yararlanmış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement