İbb Genel Sekreteri Can Akın Çağlar 'İmar Barışı'ndan Yararlanmış

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, sosyal medya hesabından İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar'ın villasında kaçak yapı yapıldığını öne sürdü. Ancak Can Akın Çağlar'ın 2018'de çıkan İmar Barışı ile bedel ödemek kaydıyla Yapı Kayıt Belgesi ve eş zamanlı olarak Üsküdar Belediyesi'nden tadilat ruhsatı aldığı öğrenildi.

İBB Meclisi AKP Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar'ın, Üsküdar'da bulunan villasında kaçak yapı yapıldığını iddia etti. Türkyılmaz'ın paylaşımı şöyle:

"İBB'nin 'iki' numarası Boğaz'a nazır evine kaçak yapı yapıyorsa gerisini siz düşünün artık. Bir açıklamanız olacak mı Can Akın Çağlar ve İBB? Fahrettin Altun beyin eviyle ilgili olmadık iftiralar atan, yaygara koparan sizler, İBB Genel Sekreteri'nin kaçak yapısı hakkında iki cümle kuracak mısınız bakalım? Görelim samimiyetinizi? Canan Kaftancıoğlu ve CHP."

Ancak, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar'ın Üsküdar'daki evi 2018 yılında aldığı, evi için İmar Barışı'ndan yararlanarak Yapı Kayıt Belgesi, Üsküdar Belediyesi'nden de tadilat ruhsatı aldığı ortaya çıktı.