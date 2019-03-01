Son Dakika Haberleri: İbb Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı İmza Gününde Okurlarıyla Buluştu

İbb Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı İmza Gününde Okurlarıyla Buluştu

40 dakika önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi Dr. Hayri Baraçlı, çıkardığı "Yönetimde 40 Dörtler" adlı kitabını okurları için imzaladı.

İbb Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı İmza Gününde Okurlarıyla Buluştu, System.String[]
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi Dr. Hayri Baraçlı, çıkardığı "Yönetimde 40 Dörtler" adlı kitabını okurları için imzaladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğini yaptığı "1. Uluslararası Avrasya Kitap Festivali"nde düzenlenen imza gününde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi Dr. Hayri Baraçlı okurlarıyla bir araya geldi. Yönetim kavramının hayatın her noktasına nasıl nüfuz ettiğini; işletmeleri ve yöneticileri başarıya götürecek yöntem ve modellerin tarihten, edebiyattan, sanattan, siyasetten birçok figür ve olay ile ilişkilendirerek anlatıldığı "Yönetimde 40 Dörtler" adlı kitabını yazarı Dr. Hayri Baraçlı okurları için imzaladı.

"Genç arkadaşlarıma imzalamakta heyecanlandım"

İmza töreninde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi Dr. Hayri Baraçlı, "Avrasya Kitap Fuarı bizim için çok önemli bir organizasyon. Onun için hem kültür dairemize hem de Kültür A.Ş.'ye ve Büyükşehir Belediyesi'nde emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bütün İstanbul halkı bilhassa öğrenciler burada kitap stantlarını ziyaret ediyorlar. Kitap sevgisini burada yaşamak için burayı gelip görmek gerekir. Bu noktada bu hizmetlerimiz devam edecek. Ben de arkadaşlarımın istekleri doğrultusunda kitaplarımı burada genç arkadaşlarıma imzalamakta heyecanlandım tabi. O da beni mutlu etti. Benim kitabım yönetimle ilgili bir kitap. Benim hem üniversitedeki akademik çalışmalarım hem de özel sektör ve kamu uygulamalarım neticesinde böyle bir kitabı yazdık. İnşallah hem okuyanlara bilhassa gençlere yöneticilikle ilgili özellikleri kazandırabilmek adına faydalı olabileceğini ümit ediyoruz" dedi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 05:02 Kaynak: İHA

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