İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı yardımcılarıyla birlikte istifa etti
1 saat önce
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreteri Hayri Baraçlı 8 yardımcısı ile birlikte istifa ettiğini bildirdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 05:53
(İBB) Genel Sekreteri Hayri Baraçlı
8 yardımcısı ile birlikte istifa ettiğini bildirdi.
İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı ile yardımcıları Muzaffer Hacımustafaoğlu, Mevlüt Bulut, Süleyman Karalı, Nihat Macit, Çağatay Kalkancı, Eyyüp Karahan, Adil Karaismailoğlu ve 1. Hukuk Müşaviri Ali Karaaslan
istifalarını yazılı bir açıklama ile duyurdu.
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