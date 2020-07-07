İBB Genel Sekreterliğine atama - Son Dakika

Yavuz Erkut'un emekliliğe ayrılması nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreterliğine Can Akın Çağlar'ın atandığı bildirildi.

İBB'den yapılan açıklamada, Erkut'un 7 Temmuz itibarıyla emekli olması üzerine yerine kamu ve özel bankacılık sektöründe çalışan Çağlar'ın getirildiği belirtildi.

Açıklamada, Sivas'ta 1962'de doğan Çağlar'ın, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun olduğu ve iş yaşamına Hazine Müsteşarlığında bankalar yeminli murakıbı olarak başladığı, sonrasında bankacılık sektöründeki bazı kuruluşlarda yöneticilik yaptığı kaydedildi.