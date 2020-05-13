İBB Hacıosman Korusu'nu 26,6 milyon TL'ye düzenleyecek - Son Dakika

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) şirketlerinden İSTON, Hacıosman Korusu'ndaki çevre düzenleme inşaat işlerini 26,6 milyon TL'ye ihale etti. Hacıosman Korusu'nun park alanı olarak düzenlenmesi, 2018 yılında projelendirilmişti.

Korunun düzenlenmesi işini İBB'nin şirketlerinden İSTON ihale etti. "Sarıyer Hacıosman Korusu Çevre Düzenleme İnşaatı" adı altında ve "Pazarlık" usulüne göre açılan ihalenin sonucu geçtiğimiz günlerde ilan edildi. Toplam iki teklifin verildiği ihaleyi, 26 milyon 605 bin 863 TL'ye, merkezi Beylikdüzü'nde bulunan Sulkar İnşaat Yatırım San. A.Ş. üstlendi. Adem Soytekin'e ait Sulkar İnşaat, şartname gereği üstlendiği işleri 12 Haziran 2020 tarihine kadar bitirmesi gerekiyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 1 Mayıs 2020 tarihinde Hacıosman Korusu'nda incelemelerde bulunmuş, tümüyle doğal halini koruyarak, sadece insanların yürüyüş yapabileceği ve nefes alabileceği bir ortamı koordine etmeye çalıştıklarını söylemişti. İmamoğlu daha sonra, " İstanbul 'a Atatürk Kent Ormanı adıyla hediye etmenin keyfini inşallah yaşayarak moral bulacağız" demişti.

"PAZARLIK USULÜ" İHALENİN NEDENİ?

İBB'nin Hacıosman Korusu'ndaki çevre düzenlemesi işini, genellikle can ve mal kaybını tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen olayların ortaya çıkması üzerine başvurulan, Kamu İhale Kanunu'nun "Pazarlık" usulüne göre yapması dikkat çekti. Kanundaki "Pazarlık" usulü ile ilgili düzenleme şöyle:

"Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya yapım tekniği açısından özellik arz eden veya yapı veya can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ivedilikle yapılması gerekliliği idarece belirlenen hallerde veyahut idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması."

PROJENİN GEÇMİŞİ

Hacıosman Korusu'nun park alanı olarak düzenlenmesi işi ilk kez 2018 yılında gündeme gelmişti. 16 Eylül 2018'de ihaleye çıkılmış ancak ihale 1 Ekim 2028 tarihinde idare tarafından iptal edilmişti. 1 milyon 89 bin 763 metrekare büyüklüğündeki koru alanı, park alanı olarak düzenlenecekti. Park alanında piknik, ateşsiz piknik, macera parkı, çocuk oyun alanları, spor alanları, seyir terası, doğa parkı, kayboluş parkı, kafeteryalar, iki doğal gölet yapılması planlanmıştı.

- İstanbul