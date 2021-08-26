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İBB Haliç'teki tenis platformunu kaldırdı - Son Dakika

İBB Haliç'teki tenis platformunu kaldırdı

26.08.2021 10:32
İBB Haliç'teki tenis platformunu kaldırdı, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mayıs'ta gösteri maçı yaptığı ve gençlerin kullanımına açacağını söylediği tenis platformu kaldırıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mayıs'ta gösteri maçı yaptığı ve gençlerin kullanımına açacağını söylediği tenis platformu kaldırıldı. Unkapanı köprüsünün yanında bağlanan ve üzerinde ölü hayvanların bulunduğu platform drone ile havadan görüntülendi.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun özel tenis maçı yaptığı tesit kortu, söküldü. Yaklaşık 4 ay boyunca kurulu kalan tenis platformu yerinde hayvan ölülerin olduğu çekilen görüntülere yansıdı. İstanbullu gençlerin hizmetine açılacağı söylenen Haliç'teki yüzen tenis kortunun son hali tepki topladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tenis kortunun yapılması ile ilgili olarak " Biz İstanbul'da gençlerin haliçte tenis oynama keyfine erişmesini istiyoruz" demişti. Ancak tenis kortu kurulduğu platform üzerinden kaldırıldı. Havadan görüntülenen platformun Haliç'in doğal görüntüsünü bozduğu görülüyor. Haliç ortasında Unkapanı Köprüsü yanına bağlanmış platform atıl şekilde bekliyor.

İBB Basın Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla konuyla ilgili "buradaki spor etkinlikleri tamamlandı. Yıllardır çürümeye terk edilmiş platform, şimdi farklı etkinlikler için devamlı kullanılıyor. Bu platformda daha çok etkinlik göreceksiniz" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL

Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Mayıs, Tenis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İBB Haliç'teki tenis platformunu kaldırdı - Son Dakika


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