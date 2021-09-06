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İBB, Haliç Tersanesi'nde ürettiği deniz taksileri, bu ay sonunda hizmete sokuyor - Son Dakika

İBB, Haliç Tersanesi'nde ürettiği deniz taksileri, bu ay sonunda hizmete sokuyor

06.09.2021 13:48
İBB, Haliç Tersanesi'nde ürettiği deniz taksileri, bu ay sonunda hizmete sokuyor, System.String[]

Yeni nesil ve çevreci araçlar, engellilerin, bebek arabalı ailelerin, bisikletlilerin de rahatlıkla kullanabileceği şekilde özel olarak tasarlandı.

Mobil uygulama ile ulaşılacak taksilerin ücretleri UKOME'de belirlenecek. Altı ay sonra dolmuş taksi modeline geçilecek.

Ocak ayında üretimine başlanan ve kamuoyuna İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından tanıtılan deniz taksiler, test sürüşünü başarıyla geçti. Haliç Tersanesi'nde üretilen 50 adet taksinin sekiz tanesi, bu ay sonunda hizmet vermeye başlayacak. Üst gelir sınıfı yerine herkese hizmet vermesi hedeflenen taksilerde, altı ay içinde dolmuş taksi modeline geçilecek.

BU KEZ LÜKS OLMAYACAK

Deniz taksiler artık sadece üst gelir grubuna hitap etmeyecek. UKOME'de belirlenecek ücretlerin, herkesin yararlanabileceği şekilde makul bir seviyede tutulması hedefleniyor.

YERLİ VE ÇEVRECİ

Haliç Tersanesi'nde tamamen yerli olarak üretilen deniz taksilerin tasarımı Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Dedetaş'a ait. Tüm mühendislik işleri şirket bünyesinde hayata geçirilen deniz taksiler çevreci özelliği ile de dikkat çekecek. Mil başına 3 litre yakıt tüketecek deniz taksilerden beş tanesi elektrikle çalışacak.

İSKELEYE BAĞIMLI OLMAYACAK

Deniz taksiler, taksi hizmetinin yanı sıra toplu ulaşımın gitmediği yerlerde de denizin kullanımına imkan sağlayacak. Hem araç trafiğini hafifletecek hem de deniz yolunun kullanımını artıracak. Her yere yanaşabilecek tasarımı ile iskele bağımlılığını ortadan kaldırıp, istenilen yerde inilip binilmesiyle farklılık yaratacak.

ENGEL YOK

Araçlar tasarlanırken hem konforlu olmasına hem de her engel grubuna hitap etmesine dikkat edildi. Engelliler, bebek arabalı aileler, akülü araç kullananlar ve bisikletliler, yeni nesil deniz taksileri kolaylıkla kullanabilecekler.

MOBİL UYGULAMA İLE ÇAĞRILACAK

İlk test sürüşü 30 Ağustos'ta gerçekleştirilen deniz taksileri kullanmak isteyenler mobil uygulama üzerinden çağrıda bulunacak. İlk etapta 98 iskeleden çağrı yapılabilecek. Daha sonra uygulama genişletilerek yolcuların istenilen yerden inip binmesine imkan sağlanacak. Altı ay sonra, paylaşımlı taksi dolmuş modeline geçilecek.

TOPLAM 50 TAKSİ

Şimdilik 50 deniz taksinin hizmet vermesi planlanıyor. Eylül ayının sonunda 8, yılsonunda toplam 45 taksi hizmete girecek. Beş adet elektrikli model de Şubat 2022'de filoya dahil olacak.

10 YOLCU KAPASİTELİ

On yolcu taşıyacak deniz taksilerde bir kaptan ve bir gemici olmak üzere iki personel bulunacak. Bu personeller arasında kadın denizciler de yer alacak.

RENGİNİ İSTABULLULAR SEÇTİ

İBB'nin tasarlayıp ürettiği ilk deniz taksinin rengi, İstanbullular tarafından seçildi. 'Boğaz' olarak adlandırılan mavi renk, toplam 150 bin oyun yüzde 36'sını aldı.

İBB, Haliç Tersanesi'nde ürettiği deniz taksileri, bu ay sonunda hizmete sokuyor

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Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel İBB, Haliç Tersanesi'nde ürettiği deniz taksileri, bu ay sonunda hizmete sokuyor - Son Dakika


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