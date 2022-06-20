İstanbul'da, 4 liradan satılması bile henüz resmi onay almayan 210 gram ekmek, yarından itibaren 5 liradan satılmaya başlanacak. İBB Halk Ekmek A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama ise 250 gram halk ekmeğin satışının 2 liradan devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika › Güncel › İbb, Halk Ekmeği 2 Liradan Satmaya Devam Edecek - Son Dakika

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