İbb Hartum Belediyesi'ne 5 Otobüs Hibe Edecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, Sudan'ın başkenti Hartum Belediyesi'ne 5 adet otobüs, yedek parça ve montaj aletleri hibe edilmesi kararı aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, Sudan'ın başkenti Hartum Belediyesi'ne 5 adet otobüs, yedek parça ve montaj aletleri hibe edilmesi kararı aldı.



İBB Meclisi'nin şubat ayı toplantısında Hartum Belediyesi'nin otobüs talebi ele alındı. Hukuk ile AB ve Dış İlişkiler Komisyonu'nun müşterek Meclis gündemine sevk edilen raporunda, Sudan Cumhuriyeti Hartum Belediyesi'ne 13 Haziran 2018'de 10 adet otobüs hibe edildiği hatırlatılarak yeni talebin olduğu belirtildi.



Raporda, "Sudan Cumhuriyeti Hartum Belediyesi'ne 5 adet otobüs daha gönderilmesine ihtiyaç duyulmuş. İdaremiz tarafından 5 adet solo otobüs, yedek parça, montaj aletlerinin ilgili protokoller çerçevesinde Sudan'a gönderilmesi ve teknik eğitim desteği için personel görevlendirilmesi gerekmektedir." denildi.



"Darbeciye destek" tartışması yaşandı



Hibe edilecek otobüslerin ve sunulacak yedek parça, montaj aletleri ile teknik eğitim desteğinin Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) birlikteliğiyle gerçekleşeceği hatırlatılan raporun görüşüldüğü sırada "darbeciye destek ve çifte standart" tartışması yaşandı.



CHP'li Meclis Üyesi Mehmet Berke Merter, Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir'in 1989 yılında askeri bir darbe ile yönetime geldiğini hatırlatarak, dolayısıyla darbeci yönetimlere yardım edilmemesi gerektiğini savundu.



Merter, "Biz ülke olarak darbe ve darbe girişimlerinden çok çektik. En son 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişiminden vatandaşlarımız şehit edildi. Bu konuda ülke olarak çok hassasız. Hangi görüşte olursa olsun darbecilere karşı olmak gerektiği görüşündeyiz. Ama nedense Sudan'da darbe ile başa gelen Ömer El Beşir, gündeme geldiğinde AK Parti hükümeti ve İBB Meclis üyeleri çok farklı tutum içerisine giriyor. Kırmızı halılarla karşılanıyor Ömer El Beşir. Sonuç itibarıyla El Beşir, bir darbecidir. Bu özel ilgi neyin nesidir? Benzer bir durum Sisi ve Esad için olmaz. Bunlar laik görüşlü darbeciler. Beşir ise İslamcı görüşlü bir darbeci. İslamcı görüşlü darbeci olunca, bakış açısı değişiyor?" diye konuştu.



"Otobüsler halkın hizmetine sunuluyor"



Bunun üzerine söz alan Hukuk Komisyonu Başkanı Sibğetullah Şahin, haziran ayında benzer bir dosyanın daha geçtiğini anımsatarak, şunları kaydetti:



"O zaman 10 tane solo otobüs vermiştik. Şimdi onların talebi üzerine 5 otobüs daha veriyoruz. O zaman da aynı konuşma aynı minvalde devam etmişti. Her türlü darbe ve darbe girişimine karşı mücadele etmiş bir iktidar olarak bu otobüsleri darbecilere vermiyoruz. Otobüsler, kişiler verilmiyor. Bilakis halkın hizmetine sunuluyor. Yoklukla mücadele eden halkın temsilcilerinin talepleri doğrultusunda, halka hizmette kullanılması amacıyla veriliyor bu otobüsler. Halkçı olduğunu iddia eden bir partinin mensuplarının, halkın kullanması için otobüs verilmesini eleştirmesi oldukça dikkat çekici. Bizim gözümüzde darbecilerin dünya görüşünün ne olduğunun bir kıymeti yoktur. Darbeci, darbecidir. Her türlü darbeciyi ve darbe girişimini kınıyoruz. Bu dosyamızın darbecilerle bir ilgisi yok. Özellikle belirtmek istiyorum: otobüsler, fakir yoksul Sudan halkının kullanımına sunuluyor."



"Çifte standart" ifadesine tepki



CHP Grup Sözcüsü Süleyman Tarık Balyalı ise otobüslerin Sudan halkı tarafından kullanılacağı gerekçesiyle ret oyu vermediklerini belirterek, "Halkçı bir parti olarak buna 'evet' diyoruz. Ancak arkadaşımız bir çifte standardı dile getirmek için görüşünü ifade etmiştir." dedi.



AK Parti Grup Başkanvekili Ömer Lütfü Arı, "çifte standart" ifadesine karşı çıktı. Arı, "CHP grubu adına konuşan arkadaşımız bir çifte standarttan bahsetti. Biz böyle bir ithamın altında kalmayız. Lütfedip eğer hangi Afrika ülkesinin talebi oldu da otobüs vermedik anlatırsa iyi olur." tepkisini gösterdi.



İBB Birinci Başkanvekili Ahmet Selamet de "Ne yapalım raporun altına 'bu otobüsler halkın kullanımı için bağışlanmıştır. Başka bir amaçla kullanılamaz' ifadesini mi yazalım?" diyerek tartışmalara son verilmesini istedi.



Ardından yapılan oylamada, Hartum Belediyesi'nin 5 adet otobüs talebine ilişkin teklif, oy birliğiyle kabul edilerek İBB Meclis'den geçti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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