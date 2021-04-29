İBB, hastalık bulaştırma riski taşıyan vektörlerle yılın 12 ayı mücadele ediyor - Son Dakika

İBB, kan emmeyen, ısırmayan bu sinek ile ilgili şikayetlerin ve halk nezdindeki tedirginliğin önüne geçmek için farkındalık çalışmaları yürütmeyi hedefliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yaz kış demeden vektörlerle olan mücadelesini yılın 12 ayı sürdürüyor. İBB Sağlık Daire Başkanlığı Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sivrisinek, karasinek, kene, fare, sıçan, hamamböceği gibi vektörlere karşı mücadele veriyor.

-KAN EMMEYEN, ISIRMAYAN SİNEK-

Son yıllarda, İstanbul'da özellikle Büyükçekmece Gölü yakınlarındaki mahallelerde görülen ''kirinomit'' sineği için İBB, kültürel mücadele yöntemlerini kullanarak farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Ayrıca, kan emmeyen, ısırmayan bu sinek ile ilgili şikayetlerin ve halk nezdindeki tedirginliğin de önüne geçilmesi hedefleniyor.

-SİVRİ SİNEĞE BENZİYOR-

Kirinomitler'in gün batımına yakın ortaya çıktığını ve gece boyunca aktivitelerini devam ettirdiklerini belirten uzmanlar, bu sineklerin gündüzleri ise bina duvarlarında, yeşil alanlarda, ağaçlarda dinlenmeye çekildiklerini ifade ediyorlar. Kirinomitler, sivrisineğe benzemesi dolayısı ile sivrisinek sanılarak korku oluşturuyorlar. Ancak sivrisinek gibi sokmuyorlar, kan emebilecek hortumları bulunmuyor ve hiçbir zararları yok. İnsana zarar vermiyorlar.Topluca uçup bulut olarak etrafı sarıyorlar. Erkek kirinomitler, antenleri aracılığıyla kolayca tanınırlar. Yetişkinler, büyük ölçüde diğer böceklerle karıştırılarak sivrisinek gibi genel isimlerle adlandırılıyor.

-EKOSİSTEM İÇİN FAYDALI-

Kirinomitler, nektar veya polenle beslenerek bir bakıma arıların yaptığı polenleme faaliyetine de yardımcı oluyor. Bu şekilde, doğaya faydalı bir görev üstlendikleri, hastalık taşımadıkları ve insanları ısırarak rahatsız etmedikleri için ekosistemin doğal üyesi olarak kabul edilerek, vektörlerle mücadele alanının dışında yer alıyor.

İBB Vektörlerle Mücadele Birimi, vektörlerle mücadelede en verimli yöntem olan kültürel mücadele yöntemiyle vatandaşı bilinçlendirerek onların kendi tedbirlerini almalarını sağlıyor. Aynı zamanda bu yöntemle çevreye verilecek zarar asgari düzeyde kalıyor. Bu kapsamda, vektör popülasyonlarını artıran en büyük etkenin, yüzde 86'lık oranla insan olduğu verisinden yola çıkan hakkında İBB Sağlık Daire Başkanlığı ekipleri; bilinçlendirme ve farkındalık çalışmaları yapıyor.

-İBB'DEN EVLERE BİLGİLENDİRME ZİYARETİ-

"İBB Vektörle Mücadele Hizmet Birimi" ekipleri tarafından evlere 'Vektörlerle Mücadele' hakkında bilgilendirme ziyaretleri yapılıyor. Mücadele ekipleri, kültürel çalışmalar kapsamında ayrıca, İstanbul genelindeki muhtarlıklarla koordinasyon halinde toplantılar gerçekleştirerek, farkındalık seminerleri düzenliyor. Vektörle mücadele hizmetinden faydalanmak isteyen İstanbullular, haftada 7 gün 24 saat, İBB Beyaz Masa/ ALO 153 üzerinden hizmet talebinde bulunabiliyor.

-İL GENELİNDE 6 İLAÇLAMA BİRİMİ VAR-

Vektörle Mücadele Proje kapsamında; İstanbul genelinde 2 birim Anadolu Yakası, 4 birim Avrupa Yakasında olmak üzere toplam 6 ilaçlama birimi hizmet veriyor. Birimlerde; 182 ekip ile 598 personel görev yapıyor. 2020 yılı başından 2021 Mart ayına kadar, vektörle mücadelede üreme kaynakları 4 milyon 900 bin kez kontrol edilerek, bu noktalara 470 bin 465 kez ilaçlama yapıldı.