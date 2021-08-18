Üye Girişi
İBB hayvan barınağında vahşet: Telef olmuş onlarca kedi ve köpek toplu mezara koyuldu - Son Dakika

İBB hayvan barınağında vahşet: Telef olmuş onlarca kedi ve köpek toplu mezara koyuldu

18.08.2021 22:13

- (Özel) İBB hayvan barınağında vahşet: Telef olmuş onlarca kedi ve köpek toplu mezara koyuldu İBB hayvan barınağının yanındaki dehşet, kötü kokuyla ortaya çıktı Hayvan barınağı yanındaki toplu mezara koyulan kedi ve köpeklerin yandığı da görüldü İstanbul Tepeören'de kötü kokudan rahatsız...

- (Özel) İBB hayvan barınağında vahşet: Telef olmuş onlarca kedi ve köpek toplu mezara koyuldu

İBB hayvan barınağının yanındaki dehşet, kötü kokuyla ortaya çıktı

Hayvan barınağı yanındaki toplu mezara koyulan kedi ve köpeklerin yandığı da görüldü

İSTANBUL - İstanbul Tepeören'de kötü kokudan rahatsız olan mahalle sakinleri, duydukları kokuyu takip ettiklerinde karşılaştıkları manzara karşısında dehşete düştü. İBB'ye bağlı Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevinin yakınındaki bahçede kazılmış çukur içerisinde, çürümeye bırakılmış onlarca kedi ve köpek cesedi olduğu görüldü.

İBB'ye bağlı Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Yaşam Alanı yakınlarında yaşayan vatandaşlar duydukları kötü kokudan rahatsız oldu. Kötü kokunun geldiği yeri takip eden vatandaşlar, karşılaştıkları manzara karşısında dehşete düştü. Telef olmuş onlarca kedi ve köpeğin bedeniyle karşılaşan vatandaşlar, gördükleri kötü manzarayı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. İddiaya göre, İBB Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Yaşam Alanı'na Anadolu yakasının çeşitli yerlerinden gelen ve telef olan köpeklerin cesetlerinin bazıları poşetlere konularak yakılırken bazıları da bakımevinin bahçesinde açılan çukurda çürümeye bırakıldı.

Çukurda çürümeye başlayan hayvan cesetleri çevreye kötü koku yayarken aynı zamanda çok sayıda sinek ve böceğin üremesine de neden oldu. Kedi ve köpek cesetlerinin toplandığı alanın yakınlarında yaşayan vatandaşlar, kötü kokudan rahatsız oldukları kadar sağlıkları açısından da endişeli olduklarını belirtti. Üstü açık bir şekilde çürümeye bırakılan hayvan cesetleri üzerinde üreyen sinek ve böceklerden yayılabilecek olası hastalıklar çevredeki vatandaşları tedirgin etti.

"Köpekleri burada katletmişler, kokudan durulmuyor"

Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Yaşam Alanı'nın yakınlarında yaşayan bir vatandaş, köpek cesetlerinin olduğu alanı cep telefonuyla görüntülerken, "Burası İstanbul sınırları içinde bir köpek barınağı. Yüzlerce, onlarca köpek için hendek kazmışlar, köpekleri burada katletmişler. Burada yüzlerde kedi köpek var. ve çoğu da naylon poşetler içinde yakılmış atılmış. Kokudan durulmuyor evlerimizde. Gece gündüz sürekli koku geliyor" ifadelerini kullandı.

(BC-CGK-NSO-BA-Y)

İBB hayvan barınağında vahşet: Telef olmuş onlarca kedi ve köpek toplu mezara koyuldu
İBB hayvan barınağında vahşet: Telef olmuş onlarca kedi ve köpek toplu mezara koyuldu
İBB hayvan barınağında vahşet: Telef olmuş onlarca kedi ve köpek toplu mezara koyuldu
İBB hayvan barınağında vahşet: Telef olmuş onlarca kedi ve köpek toplu mezara koyuldu

istanbul büyükşehir belediyesi, İstanbul, Köpek, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İBB hayvan barınağında vahşet: Telef olmuş onlarca kedi ve köpek toplu mezara koyuldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bozkurt'taki sel felaketinde çöken Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Özkan, tutuklandı 22:06 Bozkurt'taki sel felaketinde çöken Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Özkan, tutuklandı Son Dakika! Erdoğan'dan Kabil Havalimanı'nın güvenliği açıklaması: Yeni gerçeklere göre planlarımızı yapıyoruz 21:37 Son Dakika! Erdoğan'dan Kabil Havalimanı'nın güvenliği açıklaması: Yeni gerçeklere göre planlarımızı yapıyoruz Watford'la transfer görüşmelerine başlayan Ozan Tufan, Fenerbahçe'nin son antrenmanında yer almadı 21:31 Watford'la transfer görüşmelerine başlayan Ozan Tufan, Fenerbahçe'nin son antrenmanında yer almadı
İntihar notu bırakan gencin cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu 21:05 İntihar notu bırakan gencin cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu Son Dakika: Türkiye'de 18 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 168 kişi vefat etti, 19 bin 944 yeni vaka tespit edildi 20:48 Son Dakika: Türkiye'de 18 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 168 kişi vefat etti, 19 bin 944 yeni vaka tespit edildi Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca, İsrail'i örnek verip tehlikeye dikkat çekti: 2 doz mRNA aşısında koruyuculuk düşebiliyor 20:09 Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca, İsrail'i örnek verip tehlikeye dikkat çekti: 2 doz mRNA aşısında koruyuculuk düşebiliyor
Ali Babacan'ın 18:25 Ali Babacan'ın "Suriye" eleştirisine Ahmet Davutoğlu'ndan yanıt: Hayret ve şaşkınlıkla izledim Spor salonunda protein tozu içen genç felç kaldı! Artık yürüyemiyor 17:27 Spor salonunda protein tozu içen genç felç kaldı! Artık yürüyemiyor

Son Dakika Haberleri
18:52 Kanarya Adaları'na giden teknedeki motor arızası sonucu 2 hafta denizde mahsur kalan 47 göçmen hayatını kaybetti
18:14 Mehmet Ceyhan'dan kendisine "Bunak" diyen Nagehan Alçı'ya cevap : Altından kalkamazsın
18:03 Son Dakika: Aslan, Marcao'yu kadro dışı bıraktı
17:58 Kabil'deki 200'ü aşkın Türk vatandaşı için "uçan kale" ile tahliye operasyonu gerçekleşti
17:50 Taliban'ın bayrak inadı! Afganistan Bağımsızlık Günü'nde yüzlerce kişiye kurşun yağdırdılar
17:45 Vitor Pereira'dan sürpriz! Fenerbahçe'de Mbwana Samatta, Helsinki maçı kadrosuna alınmadı
17:41 Öfkeli baba, başka bir erkekle kaçtığı iddiasıyla evli ve hamile kızını boynundan bıçakladı
17:19 Barcelona, Messi'nin ayrılığı sonrası 10 numarayı Coutinho'ya teklif etti! Taraftarlar isyan etti
17:06 28 Şubat davasında yeni gelişme! Çevik Bir ile Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 14 kişi için tutuklama kararı
16:53 Ülkesini terk eden Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ailesiyle birlikte Birleşik Arap Emirlikleri'ne sığındı
Ebrar Karakurt, Romanya maçında gösterdiği performansla izleyenleri büyüledi! Yere göğe sığdırılamıyor Ebrar Karakurt, Romanya maçında gösterdiği performansla izleyenleri büyüledi! Yere göğe sığdırılamıyor         
22:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Söylemeye gönlüm razı olmuyor" diyerek sordu: Biz ne zaman birlik olacağız?         
21:56
Ünlü oyuncu Merve Boluğur, ipi omzundan düşen elbisesiyle hayran bıraktı Ünlü oyuncu Merve Boluğur, ipi omzundan düşen elbisesiyle hayran bıraktı         
21:36
Ülkeden kaçan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Ülkeden kaçan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, "Paralar uçağa sığmadı" iddialarını yalanladı         
21:07
Uçağın iniş takımına tutunarak metrelerce yükseklikten düşenlerin kimliği belli oldu Uçağın iniş takımına tutunarak metrelerce yükseklikten düşenlerin kimliği belli oldu         
21:04
Fenerbahçe'nin alternatif forması görücüye çıktı! Taraftardan geçer not alamadı Fenerbahçe'nin alternatif forması görücüye çıktı! Taraftardan geçer not alamadı         
20:42
Yıllar onu çok değiştirdi! Ünlü sunucu Esra Ceyhan'ın son hali şaşkınlığa uğrattı Yıllar onu çok değiştirdi! Ünlü sunucu Esra Ceyhan'ın son hali şaşkınlığa uğrattı         
19:39
Mehmet Ceyhan'dan kendisine Mehmet Ceyhan'dan kendisine "Bunak" diyen Nagehan Alçı'ya cevap : Altından kalkamazsın         
18:14
3 metrelik yılan müşterileri korkuttu! Süpermarket tahliye edildi 3 metrelik yılan müşterileri korkuttu! Süpermarket tahliye edildi         
17:25
Barcelona, Messi'nin ayrılığı sonrası 10 numarayı Coutinho'ya teklif etti! Taraftarlar isyan etti Barcelona, Messi'nin ayrılığı sonrası 10 numarayı Coutinho'ya teklif etti! Taraftarlar isyan etti         
17:20
Kadınların Taliban'la ilgili anlattıkları tüyler ürpertti! Kıza birçok kez tecavüz edip aylar sonra hamile olarak getirdiler Kadınların Taliban'la ilgili anlattıkları tüyler ürpertti! Kıza birçok kez tecavüz edip aylar sonra hamile olarak getirdiler         
16:55
ABD basınından ortaya atılan ilginç iddia: Taliban, 1 trilyon dolarlık madenlerin de sahibi oldu ABD basınından ortaya atılan ilginç iddia: Taliban, 1 trilyon dolarlık madenlerin de sahibi oldu         
16:42
"Efsane komutan"ın oğlu Amrullah Salih Taliban'a karşı sahaya indi: Milyonları hayal kırıklığına uğratmayacağım         
16:16
Sosyal medyada çok beğenildi! Başarılı oyuncu Nesrin Cavadzade, iç çamaşırsız elbiseli pozlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti Sosyal medyada çok beğenildi! Başarılı oyuncu Nesrin Cavadzade, iç çamaşırsız elbiseli pozlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti         
14:15
Afgan kadınların yakarışları yürek parçaladı! Taliban zulmünden kaçabilmek için ABD askerlerine yalvardılar Afgan kadınların yakarışları yürek parçaladı! Taliban zulmünden kaçabilmek için ABD askerlerine yalvardılar         
12:15
Mavi bikinisiyle denizde şov yapan Hülya Avşar'ın fit görüntüsü beğeni topladı Mavi bikinisiyle denizde şov yapan Hülya Avşar'ın fit görüntüsü beğeni topladı         
12:14
Bir dönem zenginliği parmak ısırtıyordu! İflas eden Ünal Aysal'ın ailesi, para yüzünden küstü Bir dönem zenginliği parmak ısırtıyordu! İflas eden Ünal Aysal'ın ailesi, para yüzünden küstü         
07:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2021 22:27:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İBB hayvan barınağında vahşet: Telef olmuş onlarca kedi ve köpek toplu mezara koyuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement