İBB HİZMETLERİNE YÜZDE 15'E VARAN ZAM GELDİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel İBB HİZMETLERİNE YÜZDE 15'E VARAN ZAM GELDİ - Son Dakika

İBB HİZMETLERİNE YÜZDE 15'E VARAN ZAM GELDİ

6 saat önce

İSTANBUL DHAİstanbul Büyükşehir Belediyesi Aralık ayı meclis toplantılarının ikincisi Saraçhane'deki yerleşkede yapıldı.

İBB HİZMETLERİNE YÜZDE 15'E VARAN ZAM GELDİ, System.String[]

İSTANBUL DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Aralık ayı meclis toplantılarının ikincisi Saraçhane'deki yerleşkede yapıldı. Toplantıya meclis ikinci başkanı Ömer Faruk Kalaycı başkanlık yaptı.

YÜZDE 15'E VARAN ZAM ORANLARI

Meclis toplantısında İBB hizmetlerinin 2020 yılı ücret tarifeleri de belirlendi. 2020 yılı tarifeleri TÜİK tarafından açıklanan TÜFE verilerine göre hazırlandı. Yeni tarifelere yüzde 15'e varan oranlarda zam yapıldı. Büyük İstanbul Otogarı'nda taksicilerin aylık abonman ücreti 500 liradan 600 liraya çıkarıldı.

İSPARK, HAL VE DARÜLACEZE ÜCRETLERİNE ZAM

1.Bölge olarak belirlenen ilçelerde kapalı otopark ücretleri 0-1 saat için 11 liradan 12.5 liraya, 2. Bölgede 8 liradan 9 liraya, açık otoparklarda 1 bölgede saat ücretleri 8 liradan 9 liraya 2. bölgede 11 liradan 13 liraya, yol kenarı otoparkları 1 bölgede 12 liradan 14 liraya, 2. Bölgede 8 liradan 9 liraya çıkarıldı. Hal giriş fiyatlarında ise TIR'lar için 1 saatlik 14 lira olan ücret 16 liraya, otomobiller 8 liradan 9 liraya, kamyon ve otobüsler için ise 10 liradan 11,5 liraya çıkarıldı. Kayışdağı Darülaceze Tesisleri'nde ise en düşük aylık bakım ücreti 925 liradan bin 20 liraya çıkarıldı. Yeni fiyat tarifeleri 01 Ocak 2020'den sonra uygulanmaya başlayacak.

KİŞİSEL VERİLEN KORUNMASI TARTIŞMASI

Toplantıda AK Parti ile CHP grupları arasında kişisel verilerin güvenliği tartışması yaşandı. İBB ile iştirakler arasında yapılması istenen veri paylaşımına AK Parti grubu tepki gösterdi.

"KANUNA AYKIRIDIR"

Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammed Kaynar "İSKİ'de abone olmuş isem bazı verileri almış ise paylaşmaması gerekir. Hepsi İBB nezdinde bütün kurumlardan toplanıp bu veriler ne yapılacak. Bu verilerin paylaşılması ve bir yerde toplanması kanuna aykırıdır" diye konuştu. Hukuk Komisyonunun CHP'li üyesi Ülkü Sakalar ise "Burada bahsedilen verilerin ifşa edilmesi değil. Protokoller BELBİM ve İBB, İSPARK ile İBB, İGDAŞ ile İBB arasında. Sadece verilen hizmetin gereği için gerektiği kadar kullanılmak üzere" yanıtını verdi. Yapılan konuşmaların ardından komisyonlardan gelen rapor AK Parti grubu tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na sorulmak üzere Bilgi İşlem Müdürlüğü'ne geri gönderildi.

Görüntü Dökümü:

-Meclis toplantısı

-Oylamadan görüntü

-Detaylar


İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 05:58 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İBB hizmetlerine yüzde 15 zam! 2020'de geçerli olacak
İstanbul-rezidansta bavul içinde cesedi bulunan kadının eski nişanlısı konuştu 3 erkek öğrenciye cinsel saldırıda bulunan şahıs yakalandı Eşinden farklı cinsel isteklerde bulundu, olumsuz yanıt aldı! 'Bakımsızsın' diye hastanelik etti

Son Dakika Haberleri
00:38 Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Kılıç'tan ABD Senatosunun Ermeni kararına tepki: "Utanın" - Son Dakika
00:36 Geleneksel Türk Okçuluğu UNESCO Kültürel Miras Listesi'ne girdi - Son Dakika
00:30 Dışişleri Bakanlığı: "(ABD Senatosunun Ermeni karar tasarısını kabul etmesi) Tarihin nasıl... - Son Dakika
00:29 Demonstration in Algeria as presidential elections take place - Son Dakika
00:28 Budapeşte'de kitap tanıtımı - Son Dakika
21:54 Eşinden farklı cinsel isteklerde bulundu, olumsuz yanıt aldı! 'Bakımsızsın' diye hastanelik etti - Son Dakika
19:50 Bu köyde 9 günde 6 kişi trafik kazasında öldü! Halk yas içinde - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 00:39:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İBB HİZMETLERİNE YÜZDE 15'E VARAN ZAM GELDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]