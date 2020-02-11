İbb ile güngören zabıtalarını karşı karşıya getiren büfe kaldırıldı -2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel İbb ile güngören zabıtalarını karşı karşıya getiren büfe kaldırıldı -2 - Son Dakika

İbb ile güngören zabıtalarını karşı karşıya getiren büfe kaldırıldı -2

7 saat önce

2(Meclis tartışması)

İBB İLE GÜNGÖREN ZABITALARINI KARŞI KARŞIYA GETİREN BÜFE KALDIRILDI -2(Meclis tartışması)

İbb ile güngören zabıtalarını karşı karşıya getiren büfe kaldırıldı -2

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 04:42 Kaynak: DHA
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