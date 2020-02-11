İbb ile güngören zabıtalarını karşı karşıya getiren büfe kaldırıldı -2 - Son Dakika

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İbb ile güngören zabıtalarını karşı karşıya getiren büfe kaldırıldı -2
7 saat önce
2(Meclis tartışması)
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 04:42 Kaynak: DHA
İBB İLE GÜNGÖREN ZABITALARINI KARŞI KARŞIYA GETİREN BÜFE KALDIRILDI -2(Meclis tartışması)
Son Dakika İmamoğlu'nun "Kayak nasıldı?" diye soran AK Partili Meclis Üyesi'ne küfür ettiği iddia edildi Eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin ifadesi alındı İmamoğlu'nun küfür ettiği ana ait olduğu öne sürülen video paylaşıldı Mehmet Akif Aşıkkutlu: İmamoğlu beni makamına davet edip özür diledi