İBB, Ispartakule sorunlara kalıcı çözüm üretti - Son Dakika

Şu ana kadar yüzde 90'ı tamamlanan proje ile bölgede araç ve yaya güvenliği sağlanacak. Proje, eylül ayında trafik işaretleri, yol güvenliği ve aydınlatma işleri tamamlanarak kullanıma açılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), O-3 kuzey yan yoldaki trafik yükünü hafifletmek ve kaza sayını düşürmek için başlattığı viyadük çalışmasında sona geldi. Marttan beri sürdürülen çalışmalarla viyadüğün yüzde 90'ı tamamlandı. Şu an trafik işaretleri, güvenlik ve aydınlatma işlerinin bitirilmesi için yoğun bir çalışma sürdürülüyor. İBB Fen İşleri Daire Başkanı Recep Korkut'un yakından izlediği proje, eylül ayı içinde 16 milyon İstanbullunun hizmetine sunulacak.

HEMZEMİN GEÇİT KALDIRILDI

Proje kapsamında O-3 kuzey yanyolda bulunan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na (TCDD) ait hemzemin geçidin yerine viyadük yapıldı. Toplam 8 açıklıklı, 230 metre uzunluğunda ve 27 metre genişliğinde viyadük inşa edildi. Yapıyı ulaşım aksıyla bütünleştirmek için de 630 metre uzunluğunda ve 22.5 metre genişliğinde bağlantı yolu inşaatı gerçekleştirildi. Yapılan 2 dere köprüsünün her birinin uzunluğu 30, genişliği ise 7 metre oldu. Bölgede inşaata engel çıkaran 1600 milimetrelik içme suyu hattının da yeri değiştirildi.

TRAFİK AKIŞI KESİNTİSİZ HALE GETİRİLDİ

O-3 kuzey yanyolu üzerinde bulunan hemzemin geçit yerine kara yolu üst geçidi yapılmasıyla TEM Ankara ve Esenyurt yönünde trafik akışı kesintisiz bir hale getirilecek. Hem araç hem de demiryolu trafiğindeki aksamalar son bulacak. TEM Ispartakule gişelerden çıkan araçlar, Ispartakule yönüne dönmeden direk Esenyurt yönüne transit devam edebilecek. Aynı zamanda Esenyurt yönünden geçen araçlar da, daha önce olmayan Ispartakule yönüne dönüş sağlayabilecek.

KAZA VE TIKANMALARA YOL AÇIYORDU

Bilindiği üzere toplam 4 şeritten oluşan yoldan eski yolda, tren geçişleri sırasında trafik akışı kesiliyordu. Zaten yoğun olan trafik daha da yoğunlaşıyordu. Ispartakule yönünden O-3 kuzey yanyoluna dönmek isteyen araçlar, hemzemin geçitte kuralları ihlal ederek hem sıkışıklığına ve ciddi kazalara sebebiyet veriyordu. Yine TEM Ispartakule'den çıkıp Avcılar'a ulaşmak isteyen araçlar, Ispartakule yönüne dönüp daha sonra O-3 kuzey yan yoluna gitmek suretiyle tıkanmalara neden oluyordu.

YAYALAR TRAFİĞİN İÇİNDEN YÜRÜYORDU

Yolda orta refüjün bulunmaması, birçok kazanın nedeni oluyordu. Ayrıca kaldırım olmadığı için de yayalar, canlarını tehlikeye atarak trafiğin içinden yürüyorlardı. İBB tarafından viyadüğün inşasıyla bu sorunlara kalıcı çözüm üretilmiş oldu.