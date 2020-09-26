Son dakika haberleri... İBB İSTAÇ Genel Müdürü Mustafa Canlı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberleri... İBB İSTAÇ Genel Müdürü Mustafa Canlı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Gelen son dakika haberlerine göre İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi İstanbul Çevre Yönetimi (İSTAÇ) Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Canlı koronavirüse nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi İstanbul
Çevre Yönetimi (İSTAÇ) Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Canlı
koronavirüse nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Twitter hesabından Canlı'nın ölümüne ilişkin payşaltığı başsağlığı mesajında şu ifadelere yer verdi: "Kıymetli çalışma arkadaşımız, İSTAÇ Genel Müdürümüz Mustafa Canlı'yı Covid sebebiyle kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Kendisine Allah'tan rahmet; yakınlarına, sevenlerine ve İBB ailemize başsağlığı dilerim."
- İstanbul
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