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İBB, İstanbul Boğazı için önemli bir çevre yatırımını hayata geçiriyor - Son Dakika

İBB, İstanbul Boğazı için önemli bir çevre yatırımını hayata geçiriyor

15.06.2021 12:32
İBB, İstanbul Boğazı için önemli bir çevre yatırımını hayata geçiriyor, System.String[]

Baltalimanı Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinde 2.4 milyon kişinin atıksuyu biyolojik yöntemlerle arıtılacak. Bu sayede İstanbul Boğazı, yıllık 70 bin ton çamurdan kurtulacak.

Son teknolojilerle inşa edilen tesiste aynı zamanda elektrik enerjisi de üretilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bağlı kuruluşlarından İSKİ, İstanbul Boğazı için dev bir çevre yatırımını hayata geçiriyor. Yaklaşık 2.4 milyon İstanbullunun atıksuyunun, biyolojik yöntemlerle arıtılmasını sağlayacak Baltalimanı Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinde çalışmalar hızla devam ediyor. Halihazırda sadece ön arıtmadan geçerek İstanbul Boğazına gönderilen atıksular, çok daha ileri düzeyde bir arıtma sürecinden geçecek. Bu sayede İstanbul Boğazı, yılda 70 bin ton çamurdan kurtulmuş olacak.

Günlük 600 bin metreküp atıksuyu arıtabilecek tesisin kapasitesi, ihtiyaç duyulması halinde 1.3 milyon metreküpe kadar çıkartılabilecek. Bu yönüyle de kentin en büyük biyolojik arıtma tesislerinden biri olma özelliğini taşıyan tesis, şehrin toplam atık suyunun 6'da 1'ini arıtabilecek.

TESİSTE ELEKTRİK DE ÜRERİLECEK

Baltalimanı Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinde, dünyada henüz uygulanmaya başlayan yeni bir teknoloji de hayata geçiriliyor. Türkiye'de ilk kez bu tesiste uygulanacak "yumurta kesitli çamur çürütücüler" sayesinde verimlilik çok daha büyük oranda artacak. Çamurların çürütülmesi esnasında ortaya çıkan metan gazının elektrik enerjisine dönüşeceğini belirten İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu, tesisin kendi elektrik ihtiyacının yüzde 60'ını üretebileceğini ifade etti. Bu sayede yılda 23 milyon liralık bir enerji tasarrufu sağlanması hedefleniyor.

SİLÜETE UYGUN RENKLENDİRME

Baltalimanı Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinin dış görünümüyle de Türkiye'de bir ilk gerçekleşecek. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun önerisiyle hayata geçirilecek uygulamayla, tesisin çamur çürütme tankları, İstanbul Boğazı'nın siluetine uygun şekilde renklendirilip ışıklandırılacak. 6 tank, sanatsal bir çalışmayla, hem estetik hem de çevreci bir görünüme kavuşacak.

Toplam 430 milyon lira maliyetle hayata geçirilen Baltalimanı Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi inşaatının önümüzdeki sene başında hizmete girmesi planlanıyor.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel İBB, İstanbul Boğazı için önemli bir çevre yatırımını hayata geçiriyor - Son Dakika


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