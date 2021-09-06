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İBB, İstanbul'da metronun simgesinin değiştirilmesine tepki gösterdi: Ayrıştırmak hoş değil - Son Dakika

İBB, İstanbul'da metronun simgesinin değiştirilmesine tepki gösterdi: Ayrıştırmak hoş değil

06.09.2021 14:27

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'da metronun simgesinin "U" olarak değiştirildiğini sosyal medya hesabından açıkladı. Yapılan düzenlemeye İBB'den jet hızıyla tepki geldi. İBB Sözcüsü Murat Ongun, konuyla ilgili yaptığı paylaşımda "Hizmet İstanbul'a hizmettir, ayrıştırmak hiç hoş değil." ifadelerine yer verdi.

İstanbul metrosu için devrim gibi bir karar alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla metronun simgesinin "U" olarak değiştirildiğini duyurdu.

İBB'DEN JET TEPKİ

Karaismailoğlu'nun paylaşımına İBB'den jet hızıyla tepki geldi. İBB Sözcüsü, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Hizmet İstanbul'a hizmettir, ayrıştırmak hiç hoş değil." dedi.

Murat Ongun'un paylaşımı şöyle:

"Sayın Bakan, İstanbul'daki metronun simgesi 1992'den beri M'dir. Siz İBB'de görevdeyken de öyleydi, İstanbul'da en çok metro yapılan bu dönemde de M olarak kalacak. Hizmet İstanbul'a hizmettir, ayrıştırmak hiç hoş değil."

Bakanlık İstanbul'da metronun simgesini değiştirdi, İBB'den jet tepki geldi

SOSYAL MEDYAYI DA İKİYE BÖLDÜ

Yapılan değişiklik sosyal medya kullanıcılarını da ikiye böldü. Bazı kullanıcılar değişikliği gereksiz bulurken, bazıları da İBB'nin çalışmadığını belirterek doğru buldu.

İBB, İstanbul'da metronun simgesinin değiştirilmesine tepki gösterdi: Ayrıştırmak hoş değil

istanbul büyükşehir belediyesi, Adil Karaismailoğlu, İstanbul, Medya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İBB, İstanbul'da metronun simgesinin değiştirilmesine tepki gösterdi: Ayrıştırmak hoş değil - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (2)
  • Halil Erdağ: ufak atta civcivler yesin murat ongun, en çok metro yapılan dönemmiş.yahu insan yazarken utanır be. tek bir işe yarar icraatınız yok.Gerçi 2 km metro durağı yapıp bunun açılışını yapmaktan utanmayandan ne beklenir Cevap Yaz 36 17 Yayından Kaldır
  • m.yener arıkan: adamlar dediğini yapıyor.topal ördek dedi ve yapıyor. yapabilseler aslında ibb başkanını eski cumhurbaşkanı gibi sadece onay mercii yapacaklar ama o zaman bütün vatandaş ayağa kalkacak onu yapamıyorlar.ama vatandaş herşeyin farkında bunun geri dönüşü sandıkta olacak. istanbulda seçim iptal oldu nasıl tepki yükselişi oldu aynısı bir dahaki seçimlerde olacak. onlarda farkında 2023 ısrarları ondan erken seçim olursa türkiye ellerinden erken gidecek zamanında yapıp o zamana kadar götürecekler Cevap Yaz 49 39 Yayından Kaldır
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