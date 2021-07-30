İBB, İstanbul Havalimanı'ndaki 150 taksinin çalışma ruhsatını iptal etti - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, iTaksi uygulamasına entegre olmadığı ve evrakların tamamlanmadığı gerekçesiyle İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifine bağlı 150 taksinin ruhsatını iptal etti.

Kurban Bayramı öncesinde İBB, İstanbul Havalimanı'nda faaliyet gösteren 700 taksiden yaklaşık 400'ünün iTaksi uygulamasına entegre olmadığı gerekçesiyle çalışma ruhsatlarını askıya alma konusunda karar almıştı. Yaşanan olayın akabinde İBB, İstanbul Taksiciler Odası ve İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi ile toplantı yapmış uzlaşma sağlanmıştı. Konuya ilişkin bugün yeni bir gelişme yaşandı. Edinilen bilgiye göre İBB yeni bir karar alarak N-Taksi uygulaması kullanan havalimanındaki 150 taksinin yazılımını iTaksi'ye entegre etmediği ve gerekli evrakların teslim edilmemesinden dolayı çalışma ruhsatlarını iptal ettiği öğrenildi.

"Karşılıklı görüşmeler devam etmesine rağmen süre bitmeden bu kararı aldılar"

Yaşanan gelişmenin ardından konuya ilişkin açıklamada bulunan İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatif Başkanı Fahrettin Can, "Bize süre verdiler. Bu süre zarfında entegrasyonumuzu peyderpey tamamlıyoruz. Karşılıklı görüşmeler devam etmesine rağmen süre bitmeden bu kararı aldılar. Yarın seçimli kongrem var. Bu konular bizi yıpratmaktadır" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL