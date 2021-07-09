İBB, İstanbul Kenti Spor Ana Planı oluşturmak için çalıştay düzenleyecek - Son Dakika

İBB'nin ilgili birim ve iştiraklerinin yanı sıra akademisyenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, uzmanlar; spor kulübü, basın ve medya kuruluşları temsilcileri ve yazarlar İstanbul Kenti Spor Ana Planı ile ilgili görüş ve önerilerini paylaşacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentin spor alanındaki geleceğini planlamak için ilgili tüm paydaşların katılımıyla İstanbul Spor Ana Planı Spor Çalıştayı düzenleyecek. İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından başlatılan İstanbul Kenti Spor Ana Planı oluşturma çalıştayı ile sporun ve olimpiyat ruhunun geniş kitlelere yayılması, spor kültürünün oluşturulması, fiziksel aktivite düzeyinin arttırılarak sağlıklı ve sportif bir toplum oluşturulması, spor alanında yapılacak yatırım ve hizmetlerin belirli bir program dahilinde halkın ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak şekilde ilerlemesi için yapılması gerekenler konuşulacak.

10-11 Temmuz'da gerçekleşecek çalıştay, ilgili tüm paydaşları bir araya getirecek. İlk gün online birleşimin yapılacağı çalıştayın ikinci günü ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açılış konuşmasıyla Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yüz yüze yapılacak.