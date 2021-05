İBB, İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), 29 Mayıs İstanbul 'un Fethi'nin 568'nci yıl dönümü kutlamalarını, düzenlediği etkinlikle noktaladı. Haliç 'teki etkinlikte konuşan ve gençlere seslenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu , "Rol modeliniz burada. Bu şehrin her santimetre karesinde. 20 yaşında genç Sultan sizin modeliniz. Fatih biziz; Fatih sizsiniz sevgili gençler. Fatih, hepimiziz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 568. Fetih Yıldönümü programı coşkulu bir şekilde kutlandı. Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen programa CHP Genel Başkan Yardımcısı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra, CHP TBMM Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, belediye başkanları ile siyasi parti katıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Fetih programı daha sonra Kuran-ı Kerim tilaveti, mehteran gösterisi ve çeşitli konserler ile devam etti.

"BU ŞEHRİN FETHİ SADECE SURLARIN VE ZİNCİRLERİN AŞILMASI İLE BAŞARILAMAZ"

Programın açılış konuşmasını yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bu şehrin fethi sadece surların ve zincirlerin aşılması ile başarılamaz. Toprakları değil gönülleri fethetmeye gidiyoruz diyen Fatih Sultan Mehmet Han fetihten sonraki şehirde hakim olan yeni yaşam biçimini de çok güzel şekilde kurguladı. O büyük ve kucaklayıcı lider bu kadim şehirde her inancı, her çeşit geleneği her kültürü yaşam tarzını koruyan eşit ve hoşgörülü bir yönetimi tanımladı. Fatih Sultan Mehmet Han benim için kişisel olarak iki kez önemlidir. Çünkü o kutlu padişah İstanbul'un fethinden sadece 8 yıl sonra benim doğup büyüdüğüm, kimliğimi ve kişiliğimi bulduğum ve de her yöne kadar manevi değerlerime yer etmiş olan Trabzon'u da fethetmiş padişahtır aynı zamanda. O nedenle Fatih Sultan Mehmet Han benim manevi dünyamın çok önemli liderlerindendir" ifadelerini kullandı.

AKŞENER: "DÜNYAYA ÖRNEK BİR YÖNETİM ANLAYIŞINI HER TARAFA GÖSTERDİK"

Etkinlik alanında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti aktaran Akşener ise, duygularını, "Bugün burada olmak inanılmaz can verici, güzel bir duygu. Tam 568 yıl evvel Peygamber Efendimizin müjdesini verdiği, İstanbul'un fethedildiği tarih. Bir tarihçi olarak; gemilerin zincirleri aştırıldığı, zekanın sembolü olan Haliç'in kenarındayız. Yıllar evvel o güzel asker, o güzel komutan İstanbul'u fethetti. Peygamber Efendimiz'in müjdesine uygun bir biçimde dünyanın incisi, iki kıtanın birleştirildiği o İstanbul şehrindeki ne hayat tarzına, ne mimariye, ne burada yaşanan insanların hiçbir alanına uzatmadan, iki kültürün birleşiminde bir sentez ortaya çıkardılar. ve biz 568 yıl evvel hayat tarzlarına, tercihlere ve seçilen yolda yürümeye nasıl bir saygı gösterildiğini, buna bu davranış biçimine nasıl saygı gösterildiğini ve adaletin nasıl işlediğini o zamanlar dünyaya örnek olan bir yönetim anlayışıyla her tarafa gösterdik" sözleriyle dile getirdi.

KILIÇDAROĞLU: "FATİH, ASIRLARIN KAHRAMANI"Akşener'in ardından konuşan Kılıçdaroğlu, sözlerine, "Bugün burada, Osmanlı Devleti'nin en genç padişahlarından olan, o zaman sadece 20 yaşındaki Fatih Sultan Mehmet Han ve şanlı ordusunu rahmet ve minnetle yad etmek için buluştukö şeklinde başladı. Fatih'in çağ açıp kapatan bir lider olduğuna vurgu yapan Kılıçdaroğlu, "Dolayısıyla kendisi de zamanının değil, asırların kahramanı olmuştur. Bu öyle bir gurur, öyle bir onurdur ki, İstanbul'un fethinin üzerinden tam 568 yıl geçti, biz her yıl aynı heyecanla kutluyoruz. İnşallah hep beraber ebediyete kadar da kutlamaya devam edeceğiz. İstanbul Fatih'ine ve onun emanetine sahip çıkan ve bu şehri işgalcilerden kurtaran Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, 'Bu şehir Türk vatanının ziyneti, Türk tarihinin serveti, Türk milletinin gözbebeğidir. Fethettiğimiz sadece İstanbul değildi aslında. Fethettiğimiz kendimizdi. Bu toprakların zorlukları vardı. Onlarla yüzleşmeliydik, onları kucaklamalıydık, onlara meydan okumalıydık. İşte bu cesareti fethetmiştik. 1000 yıllık geleneklerimizle oluşturduğumuz toplumsal kodlarımızdı bunlar. ve bu 1000 yıllık geleneklerimiz, sahip olduğumuz en yüksek bilgeliktir. Bu konuşmayı yaparken hem gururluyum hem de hissettiğim sorumluluktan dolayı biraz da kalbim kırık. İnanın, muhalefet yapmanın en zor dönemindeyim. Bu kadim devleti, bu emaneti ne hale getirdiklerini gördükçe, bu rezillikleri gördükçe, muhalefet olmakta çok zorlanıyorum. Çünkü inanın onların yaptıklarını, ben konuşmakta zorlanıyorum. Utanıyorum bir şey demeye. Utanıyorum bunlara dikkati çekmeye. Oysa görevimiz bu rezilliklerle mücadele etmek" İfadelerini kullandı.



