İBB, İstanbulkart'ı usulsüz kullananlar hakkında işlem yaptı - Son Dakika
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İBB, İstanbulkart'ı usulsüz kullananlar hakkında işlem yaptı

23.03.2022 12:52
İBB, İstanbulkart'ı usulsüz kullananlar hakkında işlem yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbulkart kullanımına ilişkin yaptığı çalışmalarda, aylık ortalama 8 bin usulsüz kullanım tespit ederek, kullanıcılar hakkında cezai işlem uyguladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbulkart kullanımına ilişkin yaptığı çalışmalarda, aylık ortalama 8 bin usulsüz kullanım tespit ederek, kullanıcılar hakkında cezai işlem uyguladı.

Ulaşım Daire Başkanlığı Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün usulsüz kart kullanımının önüne geçmek için kontrollere başladığı bildirildi.

Toplu ulaşım araçları, istasyonlar ve duraklara konuyla ilgili uyarı afişleri asılırken, İETT otobüsleri, metrobüs ve metrolardaki ekranlardan görsel olarak, anons sistemlerinden de sesli olarak uyarılar yapıldı.

Fiziki denetimlerin İstanbul genelinde yaygınlaştırılması için hat bazlı gezici denetim ekipleri oluşturulurken, metro istasyonlarında başlatılan denetimler, İETT otobüslerinin içinde de yaygınlaştırıldı.

Otomasyon sistemi ile aylık ortalama 8 bin şüpheli işlem tespit edildiği belirtilirken, ortalama 4 bin 500 kullanıcı SMS ile bilgilendirildi. 3 bin kart ise geçici olarak bloke edildi. Usulsüz kullanım tespit edilen kart kullanıcılarına da aylık tam mavi kart bedeli olan 430 lira ceza uygulandı.

Tekrarlanan usulsüz kullanım sonrasında, kart imtiyazının belli süreliğine kaldırılması ve adli süreç gibi yaptırımların da devreye alındığı belirtilirken, kurumsal kartların usulsüz kullanılması halinde ise ilgili kuruma bilgi verilerek kart sahibinin siciline işlenmesinin de gündeme gelebileceği kaydedildi.

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Kaynak: AA

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