İBB, İstanbulluları Müzikli Bir Masal Yolculuğuna Çağırıyor! - Son Dakika

İBB Kültür Daire Başkanlığı tarafından 17 ve 18 Eylül tarihlerinde saat 19.00'da, Heybeliada Değirmenburnu Tabiat Parkı'nda"Birlikte Hayal Kuralım" temasıyla gerçekleştirilecek etkinlikle, katılımcılar şehrin karmaşasından uzaklaşacak, ay ışığının altında müzik eşliğinde masalların büyülü dünyası ile buluşacak.

Hem çocukların hem yetişkinlerin hayal dünyalarının kapılarını açmayı ve masal dünyasını tanıtarak gelecek nesillere aktarmayı amaçlayan"Masal Akşamları" etkinliklerinde,masal anlatıcısı Judith Malika Liberman'a müzisyen Taner Baba eşlik edecek.

Etkinlik programı ile ilgili ayrıntıları; @İBB Kültür Sanatİnstagram, İBB Kültür Sanat Facebook,ibb_kultur Twitter hesaplarındantakip edebilirsiniz.