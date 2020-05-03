İBB İstanbulluları uyardı:

İstanbul Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) verilerine göre Nisan ayında yağış mevsim normallerine göre yüzde 22 daha az gerçekleşirken, Büyükşehir Belediyesi vatandaşları suyu tasarruflu kullanmaları konusunda uyardı.

İstanbul Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) verilerine göre, İstanbul'da Nisan ayı yağışları mevsim normallerinin yüzde 22 altında gerçekleşti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri barajların doluluk oranını paylaşarak, vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamada, "Baraj doluluk oranımız yüzde 70'ler seviyesinde olsa da vatandaşlarımızın su tasarrufuna özen göstermelerini rica ederiz" ifadeleri kullanıldı.

(İHA)