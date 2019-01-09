Son Dakika Haberleri: İBB İştiraki Kültür Aş'den İstanbul'un Edebiyat Arşivine Değerli Bir Eser

İBB İştiraki Kültür Aş'den İstanbul'un Edebiyat Arşivine Değerli Bir Eser

2 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kültür AŞ, değerli bir kitabı daha İstanbul'un edebiyat arşivine kazandırdı.

İBB İştiraki Kültür Aş'den İstanbul'un Edebiyat Arşivine Değerli Bir Eser, System.String[]

"İstanbul'un 100 Sultan II. Abdülhamid Eseri" yayınlandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kültür AŞ, Sultan II. Abdülhamid'in İstanbul'da yaptırdığı, ihya ettiği ve projelendirdiği mimari eserlerin anlatıldığı "İstanbul'un 100 Sultan II. Abdülhamid Eseri" adlı kitabı "İstanbul'un Yüzleri" serisinden yayınladı.

İbrahim Akkurt tarafından hazırlanan "İstanbul'un 100 Sultan II. Abdülhamid Eseri" adlı kitap "İstanbul'un Yüzleri" serisinden çıktı. Kitapta, Sultan II. Abdülhamid'in İstanbul'da yaptırdığı, ihya ettiği ve projelendirdiği, Dârü'l-Kelp, Hamidiye Etfal Hastanesi, Telkihhane-i Şahane, Cisr-i Enbubi (Tüp Geçit), Yıldız Sarayı'na Demiryolu Projesi, Halkalı Ziraat ve Baytar Mektebi, Kabataş Mekteb-i İdadisi, Aşiret Mekteb-i Hümâyunu, Sağır, Dilsiz ve Âmâ Mektebi, Yıldız Hamidiye Camii, Orhaniye Kışlası gibi birçok önemli eser ve proje hakkında detaylı bilgi ve görseller yer alıyor.

İlklere imza attı

Sultan II. Abdülhamid, ülke içindeki siyasi tartışmalarla ve ülkeler arası çıkar mücadeleleriyle uğraşmanın yanında kalkınmaya önem vermiş ve yapmış olduğu reformlarla çağı yakalamayı amaçlamıştır. Ortaya koyduğu ve uygulamayı planladığı projelerle birçok ilke imza atarken, diğer devletlerin de hayranlığını kazanmıştır. Sultan II. Abdülhamid'in siyasi yönü ile birlikte, Osmanlı vatanına kazandırdığı eserleri konuşmak, O'nun çağın gerekliliklerini ve ilerisini düşündüğünün bir kanıtıdır. Osmanlı coğrafyasının her köşesinde yaptırdığı ya da ihya ettiği cami, medrese, mektep, hastane, çeşme, köprü ve suyolu gibi mimari eserlere şahsi servetinden de katkı sağlamıştır. Döneminde birçok eğitim, ticaret, sanayi, sağlık, ziraat ve hayır kurumu açılmış ve günümüzde devam eden birçok müessesenin kurulmasını sağlamıştır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 02:29 Kaynak: Bültenler

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