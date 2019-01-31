Son Dakika Haberleri: İBB İştiraki Kültür Aş Müzeleri İstanbul'da İlk Beşte

İBB İştiraki Kültür Aş Müzeleri İstanbul'da İlk Beşte

50 dakika önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kültür AŞ yönetimindeki Yerebatan Sarnıcı, Miniatürk ve Panorama 1453 Tarih Müzeleri, 2018 yılında İstanbul'da en çok ziyaret edilen ilk beş müze arasında yer aldı.

İBB İştiraki Kültür Aş Müzeleri İstanbul'da İlk Beşte, System.String[]

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müze ve ören yerlerini 2018 yılında ziyaret edenlerin sayısı açıklandı. Buna göre Topkapı Sarayı Müzesi 2 milyon 980 bin 450 kişi ile İstanbul'da en çok ziyaret edilen müze olurken, Ayasofya Müzesi 2 milyon 890 bin 873 kişi ile ikinci sırada yer aldı. İstanbul'un en fazla ziyaretçi alan üçüncü müzesi ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kültür AŞ'ye bağlı Yerebatan Sarnıcı oldu. Sultanahmet'teki Yerebatan Sarnıcı'nı 2018 yılında 1 milyon 681 bin 544 kişi ziyaret etti. Yerebatan Sarnıcı'nın yanı sıra Miniatürk ve Panorama 1453 Tarih Müzeleri de İstanbul'da en çok ziyaret edilen ilk beş müze arasında yer aldı.

İBB iştiraki Kültür AŞ'ye bağlı müzeler 2018 yılında yerli ve yabancı turistlerin gözdesi oldu. İBB iştiraki Kültür AŞ yönetimindeki müzeler toplam 3 milyon 278 bin 598 kişiyi ağırladı; Yerebatan Sarnıcı'nı 1 milyon 681 bin 544, Miniatürk'ü 823 bin 093, Panorama 1453 Tarih Müzesi'ni 573 bin 158, Türk Dünyası Kültür Evleri 128 bin 067 ve Şerefiye Sarnıcı'nı ise 72 bin 736 kişi ziyaret etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:56 Kaynak: Bültenler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Kültür Sanat, Güncel
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