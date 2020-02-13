İBB, KANAL İSTANBUL ÇED RAPORUNUN İPTALİ İÇİN MAHKEME BAŞVURDU - Son Dakika
Son Dakika Güncel İBB, KANAL İSTANBUL ÇED RAPORUNUN İPTALİ İÇİN MAHKEME BAŞVURDU - Son Dakika

İBB, KANAL İSTANBUL ÇED RAPORUNUN İPTALİ İÇİN MAHKEME BAŞVURDU

6 saat önce

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi, Kanal İstanbul Projesine ilişkin ÇED Olumlu Kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle İstanbul 6. İdare Mahkemesi'ne başvurduDava dilekçesinde, "İdari Yargı Uygulama Yasası'nın 27. Maddesi'nin 2.

İBB, KANAL İSTANBUL ÇED RAPORUNUN İPTALİ İÇİN MAHKEME BAŞVURDU, System.String[]

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi, Kanal İstanbul Projesine ilişkin ÇED Olumlu Kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle İstanbul 6. İdare Mahkemesi'ne başvurdu

Dava dilekçesinde, "İdari Yargı Uygulama Yasası'nın 27. Maddesi'nin 2. fıkrasında 'idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması ve uygulanması halinde telafisi güç ve imkansız zararların birlikte gerçekleştiği hallerde yürütmenin durdurulmasına karar verileceği kuralı' yer almakta olup,  açıkça hukuka aykırı olan ve uygulanması halinde telafisi güç ve imkansız zararlara yol açacak olan dava konusu ÇED Olumlu Kararının öncelik ve ivedilikle yürütmesinin durdurulması da gerekir" denildi.

ÇED raporunun yasal düzenlemelere, planlama ve şehircilik ilke ve tekniklerine, kamu yararına, Anayasa ile Çevre ve İmar Mevzuatına, Uluslararası Sözleşmelere aykırı olduğuna dikkat çekilerek, uygulanması halinde telafisi güç ve imkansız zararlara yol açacak olması nedeniyle dava açma zaruretinin doğduğu kaydedildi.

Görüntü Dökümü:

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-Güzergahın havadan arşiv görüntüsü


Çevresel Etki Değerlendirme, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 06:12 Kaynak: DHA
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