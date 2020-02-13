İBB Kanal İstanbul ÇED raporunun iptali için yargıya başvurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel İBB Kanal İstanbul ÇED raporunun iptali için yargıya başvurdu - Son Dakika

İBB Kanal İstanbul ÇED raporunun iptali için yargıya başvurdu

6 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) avukatları, Kanal İstanbul'un hayata geçirilmesi halinde, telafisi mümkün olmayan zararların doğacağı iddiasıyla, yürütmeyi durdurma ve iptal talebiyle İstanbul 6. İdare Mahkemesine başvurdu.

İBB Kanal İstanbul ÇED raporunun iptali için yargıya başvurdu, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) avukatları, Kanal İstanbul'un hayata geçirilmesi halinde, telafisi mümkün olmayan zararların doğacağı iddiasıyla, yürütmeyi durdurma ve iptal talebiyle İstanbul 6. İdare Mahkemesine başvurdu.

İBB'den yapılan açıklamada, Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) olumlu kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aleyhine İstanbul 6. İdare Mahkemesinde dava açıldığı belirtildi.

Dava dilekçesinde, "İdari Yargı Uygulama Yasası'nın (İYUY) 27. Maddesi'nin 2. fıkrasında 'idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması ve uygulanması halinde telafisi güç ve imkansız zararların birlikte gerçekleştiği hallerde yürütmenin durdurulmasına karar verileceği kuralı' yer almakta olup, açıkça hukuka aykırı olan ve uygulanması halinde telafisi güç ve imkansız zararlara yol açacak olan dava konusu ÇED olumlu kararının öncelik ve ivedilikle yürütmesinin durdurulması da gerekir." denildi.

ÇED Raporu'nun yasal düzenlemelere, planlama ve şehircilik ilke ve tekniklerine, kamu yararına, anayasa ile Çevre ve İmar Mevzuatına, Uluslararası Sözleşmelere aykırı olduğu ifade edilen açıklamada, uygulanması halinde telafisi güç ve imkansız zararlara yol açacak olması nedeniyle dava açma zaruretinin doğduğu vurgulandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Çevresel Etki Değerlendirme, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 06:44 Kaynak: AA
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