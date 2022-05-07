İmamoğlu: "Dün bir konuşmada yaptığım 'Vız gelir tırıs gider' lafımdan dolayı özür diliyorum" - Son Dakika
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İmamoğlu: "Dün bir konuşmada yaptığım 'Vız gelir tırıs gider' lafımdan dolayı özür diliyorum"

07.05.2022 16:24

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Başkanı Ekrem İmamoğlu, Deniz Gezmiş Bağımsızlık ve Özgürlük Vakfının düzenlediği "Denizleri Anma Gecesi"nde sarf ettiği "Vız gelir tırıs gider." sözlerinden dolayı özür diledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Başkanı Ekrem İmamoğlu, Deniz Gezmiş Bağımsızlık ve Özgürlük Vakfının düzenlediği "Denizleri Anma Gecesi"nde sarf ettiği "Vız gelir tırıs gider." sözlerinden dolayı özür diledi.

İmamoğlu, Kemerburgaz'da yazlık sebze fidesi dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, daha çok insanın üretime katılmasını, daha çok toprağın üretime ayrılmasını sağlamak gerektiğini ifade etti.

Kendisinden önce konuşan İBB Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Ahmet Atalık'ın "Buraya göç edin, fide verelim." sözlerini de eleştiren İmamoğlu şöyle devam etti:

"Daire Başkanımızdan şunu beklerdim: 'Varsa İstanbul'dan Anadolu'ya göç etmek isteyen, onlara 10 yıl fide imkanı verelim. Siz Anadolu'ya gidin, köyünüzde üretim yapın'. Yani o daha güzel olurdu diye düşünüyorum. Bu ülkede esas olan üretim olsaydı, toprağı verimli kullansaydık, 10 milyonlarca, hatta 100 milyonlarca metrekareyi yeni bina alanları açmak değil de şu şehrin ihtiyacı için bile tarıma sevk etseydik, üretici hanımefendilere gerçekten köylünün, milletin efendisi olduğu kıymetini verebilseydik bugün İstanbul gibi metropolü dahi kendi topraklarında ürettikleriyle ciddi bir oranda ihtiyacını karşılayabilir duruma getirirdik. Ben çiftçi çocuğuyum, benden kibir doğmaz. Ben üreten bir ailenin çocuğuyum."

Dün yaptığı bir konuşmasında sarf ettiği, "Vız gelir tırıs gider." sözlerine de değinen İmamoğlu, "Bu yakıştırmaları yapan arkadaşlardan, sadece ve sadece dün bir konuşmada yaptığım 'Vız gelir tırıs gider.' lafımdan dolayı özür diliyorum." ifadesini kullandı.

Sarıyer Ziraat Odası Başkanı Bilgin Çakıroğlu, İSYÖN AŞ Genel Müdürü Hamdi Arpa ve İBB Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Atalık da dağıtım töreninde selamlama konuşması yaptı.

İmamoğlu'nun özür dilediği konuşma

Öte yandan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Deniz Gezmiş Bağımsızlık ve Özgürlük Vakfının düzenlediği "Denizleri Anma Gecesi"nde yaptığı konuşmada, "Bir fotoğraf üzerinden kurban etmeye çalışan insanlar olabilir. Benimle aynı şeylere inandığını söyleyen, ne yazık ki anlık hırslara yenilmiş insanlar olabilir ya da bir takımın renkleri üzerinden ayrıştırma gayreti içinde olanlar olabilir. Başkalarının değirmenine su taşıdıklarının farkında olmayanlar da olabilir bunların içerisinde farkında olup yapanlar da olabilir. Ama bu kardeşiniz için vız gelir tırıs gider, hiç umurumda değil." ifadesini kullanmıştı.

İmamoğlu: Dün bir konuşmada yaptığım 'Vız gelir tırıs gider' lafımdan dolayı özür diliyorum
İmamoğlu: Dün bir konuşmada yaptığım 'Vız gelir tırıs gider' lafımdan dolayı özür diliyorum
İmamoğlu: Dün bir konuşmada yaptığım 'Vız gelir tırıs gider' lafımdan dolayı özür diliyorum
İmamoğlu: Dün bir konuşmada yaptığım 'Vız gelir tırıs gider' lafımdan dolayı özür diliyorum
İmamoğlu: Dün bir konuşmada yaptığım 'Vız gelir tırıs gider' lafımdan dolayı özür diliyorum
İmamoğlu: Dün bir konuşmada yaptığım 'Vız gelir tırıs gider' lafımdan dolayı özür diliyorum
İmamoğlu: Dün bir konuşmada yaptığım 'Vız gelir tırıs gider' lafımdan dolayı özür diliyorum

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İmamoğlu: 'Sadece ve Sadece, Dün Bir Konuşmada Yaptığım 'Vız Gelir, Tırıs Gider' Lafımdan Dolayı Özür Diliyorum' İmamoğlu: 'Sadece ve Sadece, Dün Bir Konuşmada Yaptığım 'Vız Gelir, Tırıs Gider' Lafımdan Dolayı Özür Diliyorum' Ekrem İmamoğlu'ndan 'vız gelir tırıs gider' özrü: Ben çiftçi çocuğuyum, benden kibir doğmaz' Ekrem İmamoğlu'ndan 'vız gelir tırıs gider' özrü: Ben çiftçi çocuğuyum, benden kibir doğmaz'

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İmamoğlu: 'Dün bir konuşmada yaptığım 'Vız gelir tırıs gider' lafımdan dolayı özür diliyorum' - Son Dakika


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SON DAKİKA: İmamoğlu: "Dün bir konuşmada yaptığım 'Vız gelir tırıs gider' lafımdan dolayı özür diliyorum" - Son Dakika
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