İBB, Kemerburgaz ve Atatürk Kent Ormanından sonra şehre üçüncü kent ormanını kazandırıyor - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), "Yeşil İstanbul" çalışmaları kapsamında kente yeni bir yeşil alan kazandırıyor. 53 bin dönümlük alana yapılan Yakuplu Kent Ormanı ile başta bölge halkı olmak üzere yurttaşlar, kolayca ulaşabildikleri yeşil alanın keyfini çıkaracak. Yakuplu Kent Ormanı; Kemerburgaz ve Atatürk Kent Ormanından sonra İBB'nin şehre kazandırdığı üçüncü kent ormanı olacak. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın da katılacağı açılış töreninde 4Göz, Hale Bektaşoğlu Band ile Bestem Yuvarlak Trio da müzik dinletisi sunacak.

AHŞAP OYUN MALZEMELERİ KULLANILDI

Yakuplu Kent Ormanı, sahip olduğu 3-6 ve 6-12 yaş grubu için çocuk oyun alanları, kent sakinleri için dinlenme-piknik alanları, yürüyüş yolu ve fitness aletleri ile de dikkat çekiyor. Çocukların sağlıklı gelişimlerine uygun, tamamen doğal malzemelerin kullanıldığı oyun alanlarını da içinde barındıran orman, aynı zamanda deprem toplanma alanı olarak da düzenlendi. Ahşap amfiler ve kır lokantası ise her yaştan doğaseverler için Yakuplu Kent Ormanı, cazibe merkezi konumunda bulunuyor. Bölge, Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde, kente yeşil alan olarak kazandırılmasını çok istediği bir alan olma özelliğini de taşıyor.