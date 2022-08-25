İBB Kent Lokantaları'na ilgi var mı? - Son Dakika
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İBB Kent Lokantaları'na ilgi var mı?

25.08.2022 09:43

Türkiye'de artan gıda enflasyonu nedeniyle, vatandaşın eriyen yemek bütçesini rahatlatmayı hedefleyen Kent Lokantaları'nın sayısının artırılması hedefleniyor.

Türkiye'de artan gıda enflasyonu nedeniyle, vatandaşın eriyen yemek bütçesini rahatlatmayı hedefleyen Kent Lokantaları'nın sayısının artırılması hedefleniyor.

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Kaynak: DailyMotion.com

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB Kent Lokantaları'na ilgi var mı? - Son Dakika

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