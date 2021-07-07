İBB Kent Orkestrası açık hava yaz konserleri başlıyor - Son Dakika

Öte yandan İBB Mehteranı da İstanbul'un tarihi ve turistlik noktalarında genişletilmiş repertuvarıyla açık hava konserleri verecek.

Orkestra, konserde yerli ve yabancı şarkılardan oluşan bir repertuvarı müzikseverler için yorumlayacak.

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