İbb, Kimsesizlerin Kimsesi Oldu - İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), sokakta yaşayan vatandaşları, sağlık, temizlik, güvenlik ve yemek hizmetlerinin verildiği merkezlerde ağırlamaya devam ediyor.

SEFA MUTLU - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), sokakta yaşayan vatandaşları, sağlık, temizlik, güvenlik ve yemek hizmetlerinin verildiği merkezlerde ağırlamaya devam ediyor.



AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Darülaceze Müdürlüğü, psikolojik, ekonomik veya sosyal durumundan dolayı belirli bir ikamet yeri olmayan ve kış aylarında sokakta kalan veya terk edilmiş mekanlarda yaşayan vatandaşlara, barınma, beslenme, sağlık ve ayni yardımlarla sahip çıkıyor.



Bu amaçla sokaklarda yaşayan kimsesizler, Esenyurt İBB İSTAÇ Eğitim Merkezi'nde ağırlanırken, kadınlar ise İBB Kayışdağı Darülaceze Merkezi'nde misafir ediliyor.



22 Kasım'dan bu yana 2 bin 135 kişiye hizmet verildi



Evsizlere 22 Kasım'dan bu yana sunulan hizmetlerde bugüne kadar 2 bin 135 kişiye ulaşıldı.



Merkezlerden faydalanan 2 bin 135 kişiden 2 bin 40'ı erkeklerden, 95'i ise kadınlardan oluştu. Hizmet verilen kişilerden 752'sinin yabancı uyruklu olduğu dikkati çekerken, bunlardan 733'ünün erkek, 19'unun ise kadın olduğu kayıtlara yansıdı.



Son bilgilere göre, İBB'nin Esenyurt ve Kayışdağı tesislerinde 548 kişi hizmet alıyor. Bunlardan 506'sı erkek, 42'si ise kadın.



Merkezlere yerleştirilen evsizlere; sosyolog, doktor, hasta bakıcı, berber, depocu, temizlikçi, lojistikçi ve güvenlikçi olmak üzere, yüze yakın personel hizmet ediyor.



Misafirhaneler, aralık-mart aylarında "açık kapı sistemi" ile çalışırken, evsizler, taleplerine göre memleketine gönderiliyor, huzurevi ve bakımevine yerleştiriyor ya da ailelerine teslim ediliyor.



Kış boyunca devam edecek olan uygulama kapsamında, sokakta görülen evsizlerin durumları "153 İBB Beyaz Masa" hattına bildirilebiliyor. İhbarlar ayrıca 112 Acil Çağrı Merkezi, zabıta birimleri ve polis vasıtasıyla da yapılabiliyor, evsizler kendileri de merkeze başvuruda bulunabiliyor.



-"Personel ve yetkililer aile içindeki bireyler gibi davrandılar"



Tesiste hizmet alan Deniz Tanrıverdi, 1972 Adıyaman doğumlu olduğunu belirterek, 22 Kasım'dan beri merkezde kaldığını söyledi.



Kalacak yeri olmadığı için İBB ekiplerinin kendisine sahip çıktığını dile getiren Tanrıverdi, "Allah görevlilerden razı olsun. İşlerim bozulunca depresyona girdim. Tedavi oldum. Buradan çıktıktan sonra da çalışmaya başlayacağım. Ailem de Adıyaman'da." dedi.



Tanrıverdi, merkezdeki hizmetlerden son derece memnun olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:



"İBB'nin bu hizmeti bize Müslüman bir ülkede yaşadığımızı hissettirdi. Bütün personel ve yetkililer, aile içindeki bireyler gibi davrandılar. Aile bireyleri birbirlerine bu hizmeti yapmıyor. Çocuklar, babalarına bu hizmeti yapmıyor. Yemekler gerçekten otel kalitesinde. Her gün banyo yapma ve temiz kıyafet alma imkanımız oluyor. Bu soğuk havada evsizlerin alabileceği en mükemmel hizmet burada."



Merkezde kalanlardan Adnan Yetişkin ise belediye ekipleri sayesinde tesise yerleştiğini belirterek, "Belediye gönderdi. Burada yemeğimizi yiyoruz. Banyo imkanımız var. Daha önce de Zeytinburnu'ndaki merkezde kalmıştım. Hizmetlerden son derece memnunuz." diye konuştu.



Rıza Zorlu, Fatih'te bir hastanenin bahçesinde kaldığını belirterek, belediye çalışanlarının kendisine yardım ederek tesise getirdiğini söyledi.



Merkezde bütün ihtiyaçlarının karşılandığını vurgulayan Zorlu, "Allah razı olsun. Allah, devletimize zeval vermesin. Emekli olduktan sonra evim de olmayınca sokakta yatıp kalkmaya başladım. Burada yemeklerimiz, çayımız var. Allah'a şükür rahatım. Buradan memnunum." ifadelerini kullandı.



Tesiste hizmet veren Dr. Tamer Atakurt da soğuk havalarda günde 25 kadar hastayı muayene ettikleri bilgisini verdi.



Atakurt, merkezde poliklinik hizmeti sunduklarını aktararak, "Acil hizmetler için 112'den faydalanıyoruz. Burada bakamayacağımız hastalar olduğu zaman da devlet hastanelerine sevklerini yapıyoruz. Elimizde mevcut ilaçlarımız da var. Soğuk algınlığı gibi ilaçları reçete ederek poliklinik defterimize kayıtlarını yapıyoruz." şeklinde konuştu.

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